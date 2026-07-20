El Gobierno descartó decretar un feriado nacional tras la llegada de la Selección

Ante la decisión de los jugadores de la Selección argentina de no realizar festejos masivos tras el subcampeonato del mundo, el Gobierno desactivó este lunes la posibilidad de decretar un feriado nacional como había anticipado Javier Milei.

En su lugar, fuentes oficiales confirmaron que el Ejecutivo se limitará a planificar un recibimiento de honor en la pista del Aeropuerto de Ezeiza, donde el conjunto nacional arribará alrededor de las 18.

Allí, les darán la bienvenida las autoridades del Aeropuerto y una guardia de honor de fuerzas federales. Tal como se había pensado en caso de celebrar en la Casa Rosada, el Gobierno aclaró que no asistirá ningún funcionario para no darle ningún tinte político al momento.

“Nadie va a interferir, nadie les va a cogotear la fama, el momento y el espacio que es de ellos con la gente. Es mi compromiso”, había manifestado Milei días atrás, cuando reiteró sus intenciones de poner a disposición el Palacio de Gobierno.

El operativo tras la llegada a Ezeiza y el deseo del plantel

Una vez aterrizados en suelo argentino, el seleccionado nacional solicitó trasladarse hacia las instalaciones de la AFA en Ezeiza, sin participar de mayores festejos. “El deseo de los jugadores no es hacer nada. Hay cosas que ya exceden cualquier decisión o propuesta”, explicaron a este medio fuentes oficiales.

El día anterior, el Presidente había comunicado que, además de evaluar seis alternativas de posibles festejos, incluida la Casa Rosada, el día que los jugadores y el Cuerpo Técnico lo decidieran sería declarado feriado nacional.

Para trabajar en el escenario de un recibimiento en la Casa Rosada, el Ejecutivo había iniciado contactos en los últimos días con las autoridades de la Ciudad de Buenos Aires y este lunes estaba prevista una reunión de trabajo previa la llegada del equipo. “Ahora si la Selección decide no hacer nada no tendría sentido”, aseguraron desde el Gobierno porteño.

Luego del recibimiento protocolar en Ezeiza, todavía no está definido si el traslado será en colectivo o helicóptero. Sin embargo, desde el Gobierno nacional aclaran que una vez que los jugadores salgan del aeropuerto, el operativo de seguridad es responsabilidad y jurisdicción de la provincia de Buenos Aires.

De acuerdo a lo comunicado por la AFA, algunos integrantes del plantel partieron directamente desde los Estados Unidos hacia distintos destinos para reincorporarse a sus respectivos clubes o iniciar su período de descanso. Entre ellos, Lionel Messi y Rodrigo de Paul, que permanecerán en Miami, donde juegan juntos en la MLS.

TN