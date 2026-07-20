Senado: LLA anunció que donará el aumento de las dietas que ahora rozarán los $12 millones

El bloque de senadores de La Libertad Avanza (LLA) anunció formalmente que optará por donar la totalidad del aumento de las dietas que a partir de agosto los integrantes del Senado percibirán, llevando así sus ingresos a casi los $12 millones mensuales en bruto.

Esto se produce luego de que impactara de manera automática el último acuerdo paritario alcanzado entre las autoridades del Congreso y los gremios del sector y en medio de la repercusión negativa que se generó en parte de la sociedad.

La reacción oficialista

Tras conocerse la liquidación de las nuevas planillas salariales, el bloque de senadores Nacionales de LLA emitió un pronunciamiento para marcar distancia de la medida que calibró Villarruel. Además, el gesto sirve para ratificar la línea de austeridad pregonada por el Ejecutivo.

Según informaron los legisladores de la bancada oficialista, tal como ya lo han realizado con anterioridad frente a actualizaciones previas, “optarán por donar el aumento de sus sueldos”. Los fondos, detallaron, serán derivados hacia “entidades benéficas, instituciones públicas de carácter provincial o aquellas que ya hubieran sido establecidas de forma preexistente por la reglamentación interna del propio Senado”.

La suba salarial surge de un convenio de recomposición del 6,7% acumulativo rubricado en conjunto por la presidenta del Senado, Victoria Villarruel, y el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, a la par de los sindicatos legislativos. El incremento se liquidará de forma escalonada en tres tramos: un 2,4% retroactivo a junio, un 2,2% correspondiente a julio y un 1,9% adicional aplicable en agosto.

Debido al mecanismo de actualización conocido como "ley de enganche" —ratificado por la propia Cámara Alta en abril de 2024—, los haberes de los senadores se modifican de manera directa junto con las paritarias de los empleados del Congreso.

Con este ajuste, el ingreso bruto de cada senador escalará hasta los $11,9 millones, cifra sobre la cual se realizan posteriormente las deducciones de ley por Impuesto a las Ganancias, aportes previsionales y obra social. En lo que va del año, las dietas en el Senado arrastran un alza del 19%, superando la inflación del primer semestre que midió el INDEC (16,8%).

NA