El dólar oficial cerró la primera jornada de la semana a $1.500 para la venta

Culminó una nueva ronda para las cotizaciones de las divisas estadounidenses en Argentina y el dólar oficial del Banco Nación cerró estable en la primera jornada de operaciones de la semana en torno a los 1.500 pesos, como lo había hecho el pasado viernes.

El dólar oficial comenzó el lunes en los $1.501,67 para la venta y terminó el día en los $1.500; mientras que la compra finalizó la jornada en los $1.450.

En tanto que por el lado del dólar blue, el mismo avanzó mínimamente y logró ganar el 0,66% durante la jornada para ambas cotizaciones y cerró el lunes por encima de los $1.500.

A cuánto se vendió el dólar blue este lunes

El dólar blue se cerró el día en 1.520 pesos para la compra y lo hizo veinte pesos más caro para la venta, estableciéndose el precio por cada $100 dólares en los $1.540 pesos.

Qué pasó con el resto de las cotizaciones de las divisas

En cuanto al dólar MEP, también superó la línea de los $1.500 pesos y para la compra se cotizó en los 1.510,40 pesos, mientras que para la venta lo hizo en los 1.514,70 pesos, perdiendo 0,52%.

En relación a una de las últimas cotizaciones, el dólar contado con liquidación ganó 0,2% para la venta y se consiguió en los 1.572,90 pesos, y para la compra cotizó en los 1.572,40 pesos.

Por último, la cotización del dólar tarjeta se mantuvo en el mismo precio que comenzó el día y quedó al cierre también en los 1.950 pesos, tal como había comenzado el primero de los cinco días de cotización de la cuarta semana de negocios.

NA