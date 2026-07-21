El Gobierno reunió a la mesa política y definió presentar la reforma del Banco Central la próxima semana

Finalizado el Mundial 2026, el Gobierno mantuvo este martes una reunión de su mesa chica en la Casa Rosada para definir cómo avanzar con sus reformas en el Congreso tras el receso invernal.

La cita se produjo dos horas después de la conferencia de prensa semanal del vocero presidencial, Adrián Ravier, y volvió a contar con el elenco habitual que encabeza la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei.

Participaron además el jefe de Gabinete, Diego Santilli, el asesor presidencial Santiago Caputo; la jefa del bloque de senadores de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich; el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem; el armador nacional Eduardo Menem; el vicejefe de Gabinete, Ignacio Devitt; el ministro de Economía, Luis Caputo; y el secretario de Prensa, Fabián Fernández.

Entre los ejes centrales del encuentro, el Gobierno preparó la presentación de los cambios a la Ley de Inocencia Fiscal, que serán explicados este miércoles por el ministro de Economía, Luis Caputo, en una conferencia de prensa en su cartera. Al día siguiente la iniciativa ingresará a la Cámara de Diputados.

A su vez, se definió que la próxima semana Javier Milei presentará la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, para que luego sea tratada en el Congreso Nacional. El formato del anuncio continúa bajo análisis y fuentes oficiales no descartan que se realice una cadena nacional.

El proyecto, elaborado personalmente por el Presidente, se propone dar marcha atrás con los cambios establecidos en 2012 durante la gestión de Cristina Kirchner para que la autoridad monetaria vuelva a tener una única función: preservar el valor de la moneda.

Así, el texto busca que el Estado no pueda tener déficit y que el Banco Central no pueda asistir al Tesoro para financiarlo, a la par que quiere endurecer el régimen de sanciones para futuros funcionarios que autoricen emitir moneda para auxiliar al fisco. Bajo esa misma línea, también plantea fortalecer el esquema de gobernanza del organismo para garantizar la estabilidad de sus autoridades, entre otras medidas.

Junto con Inocencia Fiscal, ambas iniciativas se encuentran entre las principales prioridades de la agenda del oficialismo en el Congreso, que entró esta semana en su tradicional receso invernal.

“Hay 15 días de vacaciones, donde las comisiones no funcionan. Estaremos preparando todas las leyes para poder avanzar en todas", había explicado a este medio un integrante de la mesa política en la previa.

En ese sentido, el primer desafío para la Casa Rosada luego del receso llegará el 6 de agosto, cuando el Senado sesione una vez más para tratar la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada. La iniciativa, elaborada por el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, iba a tratarse el jueves pasado, pero sufrió un traspié al no lograr reunir los apoyos necesarios para avanzar con uno de sus ejes centrales: la habilitación de venta de tierras a extranjeros.

A esa lista de prioridades inmediatas en el Congreso se suman los cambios al régimen de Zona Fría, la propuesta que busca limitar los subsidios a las tarifas de gas únicamente a la Patagonia, Malargüe (Mendoza) y la Puna —eliminando el beneficio a millones de usuarios de Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe—.

Por su parte, las negociaciones por la reforma electoral siguen empantanadas debido a la resistencia de los bloques aliados en el Congreso a eliminar las Primarias Abiertas Simultáneas Obligatorias (PASO).

En ese contexto, el jefe de Gabinete continúa al frente de las conversaciones con las provincias para reunir los votos necesarios y este martes anunció a sus compañeros de la mesa política que mantendrá próximos encuentros con gobernadores.

Según explicaron fuentes oficiales, serán para formalizar convenios clave, entre ellos el traspaso de obras viales a Santa Fe y el avance en proyectos de infraestructura en Catamarca y Santiago del Estero. Sin embargo, ese tipo de reuniones suelen ser un escenario ideal para que Santilli traiga a la mesa su principal preocupación: la agenda legislativa del Gobierno.

TN