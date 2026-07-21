Personal militar: cuánto cobra un Brigadier General y quiénes reciben el nuevo aumento de hasta 25 %

El Gobierno nacional reglamentó un nuevo beneficio salarial para el personal de las Fuerzas Armadas que posea estudios superiores. Desde el 1° de julio, quienes acrediten títulos terciarios, universitarios o de posgrado podrán cobrar entre un 10 % y un 25 % adicional sobre su haber mensual, según el nivel académico alcanzado.

La medida fue implementada mediante el Decreto 473/2026 y se complementa con la nueva escala salarial para junio, julio y agosto, que prevé un incremento acumulado del 4,1 % respecto de los haberes de mayo.

Con este nuevo esquema, un Brigadier General con título de posgrado pasará a percibir $4.213.963 mensuales, convirtiéndose en uno de los salarios más altos de las Fuerzas Armadas tras la aplicación del suplemento.

El beneficio forma parte de una reforma del régimen de haberes militares que busca reconocer la formación académica del personal e incentivar la permanencia de profesionales especializados dentro de las Fuerzas Armadas.

Además del plus por título, la actualización salarial contempla una suba del 2,2% en julio y otro 1,9% en agosto, sobre la escala vigente hasta mayo.

Cuánto cobra un Brigadier General y otros cargos con el nuevo plus

Aplicado el suplemento sobre los haberes de agosto, los principales cargos militares percibirán los siguientes salarios:

Brigadier General, Teniente General o Almirante con posgrado: $4.213.963 (antes $3.371.170).

Coronel, Capitán de Navío o Comodoro con título universitario: $2.759.067 (antes $2.399.189).

Mayor o Capitán de Corbeta con título universitario: $1.889.414, frente a $1.643.403 sin el beneficio.

Sargento o Cabo Principal con tecnicatura: $1.150.735, contra $1.046.123.

Voluntario de segunda o Marinero de segunda con título terciario: $805.697, cuando sin el suplemento percibiría $732.452.

Los porcentajes del nuevo beneficio quedaron definidos de la siguiente manera:

25 % para títulos de posgrado, especialización, maestría o doctorado.



15 % para títulos universitarios de grado de cuatro años o más.



10 % para tecnicaturas o títulos terciarios de al menos dos años.

Quiénes reciben el aumento de hasta 25 %

El suplemento alcanza a todo el personal militar en actividad del Ejército, la Armada, la Fuerza Aérea y la Policía de Establecimientos Navales, siempre que el título acreditado sea afín a las funciones que desempeña.

También podrán percibirlo el personal retirado y los beneficiarios de pensiones, siempre que el militar hubiera obtenido el título antes de pasar a retiro.

En el caso de los posgrados realizados en el exterior, solo serán reconocidos cuando hayan sido autorizados o avalados por la Fuerza correspondiente y cuenten con la apostilla oficial exigida por la normativa.

Según los fundamentos del decreto, el objetivo es reducir la pérdida de profesionales altamente capacitados y fortalecer áreas estratégicas para la Defensa, como ingeniería, informática, medicina, logística avanzada, derecho internacional humanitario y ciberseguridad, mediante un incentivo económico permanente.

NA