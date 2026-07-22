La CGT y las dos CTA se suman a la marcha de jubilados de este miércoles

La concentración frente al Congreso, prevista para las 15 de este miércoles, esta vez no será para festejar un triunfo o el regreso de la selección de fútbo. Lo que ahí sucederá es la expresión porteña de la jornada nacional de protesta que realizan la CGT, las dos CTA y movimientos sociales que acompañarán a las organizaciones de jubilados en defensa de sus derechos, sus ingresos, una vida digna y contra el modelo económico del gobierno de Javier Milei.

La movilización, que contará con cortes en distintos accesos a la Ciudad de Buenos Aires, es parte del plan de lucha que las centrales sindicales acordaron con la Unión de Trabajadores de la Economía Popular. Esta concentración frente al Congreso es parte una serie de medias de acción directa que fueron acordadas entre las centrales obreras.

La concentración está prevista que se realice en la intersección de las avenidas Rivadavia y Rodríguez Peña para marchar posteriormente hacia el Congreso.

La protesta se desarrollará bajo consignas vinculadas a la defensa del sistema previsional, el reclamo de una recomposición de las jubilaciones y el rechazo a las políticas económicas implementadas por la administración nacional.

“Marchamos para que una jubilación pueda garantizar una vida digna. Para que quienes trabajaron toda su vida no tengan que elegir entre comprar sus medicamentos o poner un plato de comida sobre la mesa”, sostuvo la CGT en un comunicado. Incluso indicaron que la movilización busca que “nuestros hijos e hijas no hereden el peso del abandono ni la obligación de sostener lo que el Gobierno ignora. Porque la seguridad social no es un privilegio, sino una conquista del pueblo trabajador, este miércoles nos vemos en la calle. ¡La dignidad no se negocia!“, concluyeron.

Sin duda que esta convocatoria marca, por un lado, la unidad del movimiento obrero junto a las organizaciones sociales para resistir el ajuste que desarrolla el gobierno libertario. Por otra parte, será la expresión del comienzo de un demorado plan de lucha que venía siendo reclamado por las bases de los sindicatos.

Esta unidad cobra más importancia porque en este caso la CGT estará con las dos CTA, mucho más combativas, y con las organizaciones sociales que tienen la militancia callejera bien aceitada y curtida.

Los dirigentes sindicales habían adelantado que la marcha de este miércoles es parte de una serie de acciones que se irán realizando con el correr de los días. Por caso, está previsto que el próximo 7 de agosto se realice la tradicional marcha de San Cayetano, el patrono de los trabajadores, y, en un futuro todavía no definido no descartan convocar un paro general si no obtienen respuestas a sus reclamos.

Como se trata de una movilización de alcance nacional, en las organizaciones sindicales ya hablan de una multitudinaria manifestación que se repetirá en ciudades como Rosario, Córdoba, Mendoza y Tucumán, entre otras.

“La CGT nunca negó el diálogo, intentó proponer una mesa de trabajo pero nunca fue escuchada y por eso nos hemos visto obligados a generar situaciones de conflicto”, afirmó el secretario general adjunto de la CGT, el estatal Andrés Rodríguez. El titular de Upcn dio cuenta de que el tiempo cambió al sostener que “la realidad que están atravesando los trabajadores y las familias argentinas es alarmante. Hubo un congelamiento del país por el clima mundialista, pero ya terminó y los problemas del día a día vuelven a flote. Veremos cómo se lo toma la sociedad”, señaló en una entrevista radial.

A la movilización de este miércoles se le sumó un condimento desgradable para los beneficiarios del programa Volver al Trabajo, cuando la Cámara Federal de San Martín revocó la medida cautelar que obligaba al Gobierno Nacional a continuar pagando el programa que reciben casi un millón de personas. El programa incluye el pago de 78 mil pesos, valor que está congelado desde que asumió Milei como presidente. En ese sentido, la Unión de Trabajadores de la Economía Popular realizará una serie de cortes en el acceso a la Capital Federal.

Página 12