Dirigentes de AFA fueron citados a declarar por la Justicia de Estados Unidos

El presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, fue demorado por agentes de la Oficina Federal de Investigaciones de Estados Unidos (FBI) en el aeropuerto internacional John F. Kennedy (JFK) de Nueva York, minutos antes de abordar el vuelo de regreso a la Argentina junto a parte del plantel de la Selección que disputó la última Copa del Mundo.

Según se pudo saber, los agentes le habrían solicitado sus teléfonos celulares y otros dispositivos electrónicos. Además, también les habrían retirado computadoras y teléfonos a otros directivos de la AFA del vuelo chárter AR1971 de Aerolíneas Argentinas, que partió hacia Buenos Aires el lunes.

El procedimiento provocó una demora en la partida del avión. Aunque el despegue estaba previsto originalmente para las 6 de la mañana, finalmente se concretó cerca de las 8.15. Como consecuencia, también se retrasó la llegada de la delegación al aeropuerto internacional de Ezeiza, donde miles de hinchas aguardaban para recibir al seleccionado subcampeón del mundo.

En ese vuelo no viajaban Lionel Messi ni Rodrigo De Paul. El capitán de la Selección regresó a la Argentina un día después en su avión privado y luego se trasladó a Rosario para reunirse con su familia.

El episodio ocurre en medio de una investigación que llevan adelante fiscales federales y el FBI sobre movimientos financieros vinculados a la AFA y a empresarios relacionados con la casa matriz del fútbol argentino. De acuerdo con documentación judicial, Tapia deberá presentarse a declarar el próximo 30 de julio ante la Corte del Distrito Sur de Florida.

La misma citación alcanza al tesorero de la AFA, Pablo Toviggino; al empresario Javier Faroni y a Diego Lucero.

La pesquisa en Estados Unidos se concentra en operaciones financieras y comerciales vinculadas a la AFA. En las últimas semanas también tomó relevancia la investigación sobre la compra de al menos cuatro propiedades de lujo en el sur de Florida por parte de Faroni y su esposa, Erica Gillette, quienes mantienen vínculos comerciales con la AFA.

Esas adquisiciones, valuadas en conjunto en más de 11 millones de dólares, son analizadas por las autoridades estadounidenses, que buscan determinar el origen de los fondos utilizados para concretarlas.

Faroni, además, es investigado en la Argentina desde fines de 2025 por el destino de fondos de la AFA que, según la investigación, fueron canalizados a través de TourProdEnter, una empresa registrada a nombre de Gillette que recibió cerca de 300 millones de dólares en cuentas bancarias de Estados Unidos.

En paralelo, el Departamento de Justicia estadounidense mantiene abierta una investigación preliminar sobre las finanzas de la AFA para establecer si parte del dinero que circuló por el sistema bancario norteamericano vinculado a la entidad pudo haber dado lugar a delitos de lavado de activos o fraude financiero.

Hasta el momento, no existen imputaciones ni acusaciones formales en Estados Unidos contra Tapia, Faroni, Gillette, Toviggino ni el resto de las personas mencionadas en esa investigación.

TN