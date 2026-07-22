Inhabilitaron de por vida a la mujer que manejaba con una licencia falsa y chocó peatones

El Ministerio de Transporte de la Provincia de Buenos Aires inhabilitó hasta el año 2099 a la mujer de 54 años que circulaba con una licencia falsa y que este lunes por la tarde atropelló a dos peatones luego de chocar con otro vehículo en el centro de Mar del Plata. La decisión, destacaron, tiene carácter preventivo. En tanto, las víctimas, que habían tenido que ser hospitalizadas por las heridas derivadas del choque, sufrieron graves lesiones y continúan internadas.

Tras conocerse el suceso, fuentes oficiales revelaron que, a pesar de circular con una licencia apócrifa, la conductora había pedido turno para iniciar los trámites para obtener una real en dos ocasiones, pero que nunca se presentó a rendir los exámenes obligatorios y que por ese motivo jamás se le otorgó la habilitación. Además, precisaron que el vehículo que manejaba tampoco contaba con la documentación obligatoria para circular, por lo que se le labraron las actas de infracción correspondientes y fue secuestrado.

El accidente ocurrió en la tarde del lunes, cuando el Peugeot 206 conducido por la mujer chocó con un Nissan Tiida en la intersección de las calles Catamarca y Moreno de la ciudad balnearia. Tras el impacto inicial, la conductora perdió el control de su auto, se subió a la vereda de una estación de servicio y embistió a dos peatones, un hombre de 52 años y su hijo de 15.

La licencia falsa y la policía

Durante la intervención de la policía en el lugar, los efectivos de la comisaría Primera y personal de Tránsito Municipal revelaron que la conductora circulaba con una licencia de conducir falsa. Tras advertir la situación, la fiscalía de Delitos Culposos, a cargo de Rodolfo Moure, ordenó la aprehensión de la mujer por los delitos de lesiones culposas y falsificación de documento público.

Aunque la conductora inicialmente fue trasladada y alojada en la Unidad Penal N.º 50 de Batán, según informó el portal 0223, este martes fue llevada hacia los Tribunales de Mar del Plata y pasado el mediodía quedó en libertad y se retiró del lugar acompañada por algunos familiares.

En tanto, las víctimas del accidente siguen internadas en la Clínica Colón debido a las lesiones que sufrieron en el choque. En diálogo con Canal 8 de Mar del Plata, Silvia, la hermana del hombre de 52 años y tía del joven de 15 destacó que hasta el momento la familia no recibió ningún contacto por parte de la conductora.

¿Detenida?

"Nos enteramos que esta señora que atropelló a mi hermano y mi sobrino estaba detenida en Batán y después le dieron la libertad, porque dice que todavía no hay una denuncia", apuntó, y agregó que desde el entorno de la familia "ya se están tomando acciones legales", y que una abogada tomará intervención en el caso este miércoles.

En cuanto a las lesiones que sufrieron sus familiares, Silvia contó que ambos "están muy golpeados" y que Alan, el menor, tiene una costilla fisurada, un golpe en el esternón y lesiones dentales, mientras que su padre Sebastián sufrió fracturas en la muñeca y el brazo, además de heridas graves en el rostro. "A mi hermano le tienen que reconstruir el lado izquierdo de la cara, porque los huesos se hicieron como pedacitos", apuntó.

La investigación por las lesiones no es la única que tramita en los Tribunales de Mar del Plata. Paralelamente, se abrió otro expediente en la fiscalía de Delitos Económicos que encabeza el fiscal David Bruna, para investigar si la conductora que atropelló a los peatones compró la licencia a una red clandestina o si se trata de un hecho aislado de falsificación.

(Con información de Clarín)