El nuevo embajador del Vaticano llega a Argentina: hay expectativa por la posible visita del papa León XIV

El nuevo embajador del Vaticano en Argentina, Michael Wallace Banach, llegará este miércoles al país en un contexto marcado por las expectativas sobre una posible visita del papa León XIV. Su arribo es considerado un gesto diplomático relevante mientras continúan las versiones sobre un eventual viaje del Pontífice.

El nuncio apostólico será recibido en Buenos Aires por el titular de la Conferencia Episcopal Argentina (CEA), monseñor Marcelo Colombo, acompañado por el secretario general del organismo, Raúl Pizarro. Además, la Iglesia prevé realizar una celebración eucarística para la bienvenida oficial del embajador, aunque todavía no se confirmó una fecha.

León XIV designó a Banach como representante diplomático de la Santa Sede en la Argentina el pasado 14 de mayo. Desde entonces, el nombramiento fue interpretado como una señal que podría facilitar la organización de una futura visita papal al país.

Versiones de un viaje del papa a Argentina

En distintas oportunidades, el Papa expresó su intención de viajar a la Argentina y también a Uruguay durante 2026. Esa posibilidad fue mencionada por el presidente uruguayo, Yamandú Orsi, quien incluso aseguró haber conversado sobre el tema con el Pontífice durante un encuentro en el Vaticano.

Según trascendió, León XIV manifestó su interés por recorrer la región del Río de la Plata, un destino que el papa Francisco había proyectado visitar durante su pontificado, aunque finalmente no pudo concretarlo.

Hasta el momento, la Santa Sede no confirmó oficialmente el viaje. Sin embargo, desde el Gobierno nacional hubo declaraciones del presidente Javier Milei y del canciller Pablo Quirno, quienes señalaron noviembre como una fecha tentativa para una gira que también incluiría Perú y Uruguay.

Con información de TN.