Aerolineas Argentinas anunció la renovación del 25% de su flota

Aerolíneas Argentinas anunció un programa de renovación de flota con 20 aviones entre 2027 y 2031. Se trata de “la inversión más importante de la última década”, dijeron desde la empresa estatal.

La firma renovará el 25% de su flota total y reemplazará el 60% de las aeronaves de largo alcance al sumar de manera progresiva seis Airbus A330neo, ocho Boeing 737 MAX 10 y seis Boeing 737 MAX 8, mediante contratos de leasing con las firmas Avolon, ACG y AerCap.

El anuncio se realizó en la Feria Internacional de Farnborough, en Inglaterra. Apunta a mejorar la eficiencia operativa, incrementar la capacidad y ofrecer un producto más competitivo para los pasajeros.

Desde la compañía presidida por Fabián Lombardo señalaron que el proyecto “materializa el plan de inversión presentado en noviembre, en un nuevo paso para consolidar una estrategia de crecimiento con foco en la eficiencia y la rentabilidad”.

La línea de bandera sostuvo que el programa de inversión se apoya en la mejora de sus resultados financieros. En 2024, Aerolíneas registró un resultado operativo positivo de US$56,6 millones, según los estados contables auditados por KPMG. En 2025, ese resultado ascendió a US$120,7 millones, sin recibir transferencias del Estado. Los estados contables de ese ejercicio serán sometidos a la aprobación de la Asamblea de Accionistas a comienzos de agosto.

Cómo es el plan de renovación de Aerolíneas Argentinas y cuándo se integrarán a la flota

El plan de renovación de Aerolíneas Argentinas contempla la incorporación de 20 aeronaves.

En Farnborough quedaron formalizados los contratos por 14 aviones: seis Airbus A330neo y ocho Boeing 737 MAX 10, todos con cronograma de entrega definido.

El programa se completa con seis Boeing 737 MAX 8, dos de ellos ya contratados y otros cuatro actualmente en proceso, indicaron desde la compañía. Las aeronaves comenzarán a sumarse a la flota durante el primer trimestre de 2027.

Para las operaciones internacionales, el cronograma incluye el ingreso de los Airbus A330neo a partir del primer semestre de 2028. Estas primeras aeronaves tendrán una configuración de 291 asientos: 30 en clase Ejecutiva, 24 en Premium Economy y 237 en Economy.

De este modo, los Airbus A330neo reemplazarán a los actuales aviones de largo alcance y estarán destinados a las rutas internacionales. Mientras los Boeing 737 MAX 10 y MAX 8 operarán la red doméstica y regional.

El plan incluye, además, la modernización de las cabinas de la flota A330 en servicio y la incorporación progresiva de nuevas propuestas comerciales para los pasajeros de largo alcance, explicaron.

TN