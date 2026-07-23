Investigan la muerte de una nena: la madre ya había sido juzgada por un caso similar

La Justicia investiga la muerte de una nena de 2 años en Villa Gesell. El caso tomó mayor relevancia cuando se conoció que su madre había sido juzgada y absuelta años atrás por el fallecimiento de otras dos hijas.

Según informaron medios locales, la nena fue llevada al Hospital Municipal Arturo Illia sin signos vitales, y pese a las maniobras de reanimación realizadas por el personal médico durante unos 40 minutos, no pudieron salvarla.

De acuerdo a lo que trascendió, la madre, de 44 años, explicó ante los médicos que su hija se habría broncoaspirado mientras tomaba la mamadera.

Tras constatar su fallecimiento, el hospital dio aviso a la Policía y se iniciaron las actuaciones correspondientes. La investigación quedó a cargo del fiscal Juan Pablo Calderón, titular de la Unidad Funcional de Instrucción N°4 de Pinamar, quien abrió un expediente por averiguación de causales de muerte.

Los investigadores esperan el resultado de la autopsia y de las pericias médico-forenses para determinar qué provocó la crisis respiratoria de la nena y establecer si existió o no alguna conducta que provocara la muerte.

El antecedente que vuelve a estar bajo la lupa

La muerte de la nena reavivó un caso que había conmocionado a la ciudad costera. En 2018, la madre fue absuelta en un juicio por la muerte de Yazmín, su bebé de 11 meses que falleció en Mar del Plata en 2016.

En aquel momento, ella y quien era su pareja en ese entonces abandonaron la casa en la que vivían y permanecieron varios días ocultos, mientras eran intensamente buscados. Sin embargo, una semana después, se entregaron.

Por esa causa estuvieron detenidos durante casi dos años y siempre sostuvieron su inocencia. Pero el expediente tuvo una fuerte repercusión pública.

Durante el juicio también se analizó la muerte de otra hija de la mujer, una beba de seis meses que había fallecido en 2013. Los jueces Juan Manuel Sueyro, Mariana Irianni y Fabián Riquert evaluaron los informes médicos y descartaron lesiones traumáticas o indicios de abuso sexual. En ambos casos, las muertes fueron atribuidas a complicaciones respiratorias.

Finalmente, un tribunal concluyó que no existían pruebas para condenarlos y que no se había podido acreditar que las muertes hubieran sido consecuencia de maltrato o abuso.

En paralelo, la Justicia de Familia intervino sobre el grupo familiar y dispuso distintas medidas de protección para los otros hijos de la mujer, entre ellas que fueran ingresados en hogares o fueran adoptados.

Después de ser absuelta, la mujer se mudó a Villa Gesell, formó una nueva pareja y tuvo dos hijos más, entre ellos la nena que murió este lunes.

TN