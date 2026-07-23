Súper Niño: Karina Milei, Santilli y Monteoliva desembarcan en Chaco

Chaco será escenario de una importante reunión federal el próximo 3 de agosto, cuando arriben a la provincia la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el jefe de Gabinete, Diego Santilli; y la ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva.

La convocatoria tendrá como objetivo principal coordinar acciones preventivas frente a la posibilidad de que el fenómeno climático El Niño se consolide durante los próximos meses y provoque lluvias intensas, crecidas de ríos e inundaciones en diferentes puntos del Nordeste argentino.

La fecha fue confirmada por el ministro de Seguridad del Chaco, Hugo Matkovich, luego de que inicialmente se anticipara que el encuentro se desarrollaría durante la primera semana de agosto. La actividad estará organizada por la Agencia Federal de Emergencias y contará con la participación de autoridades nacionales, representantes provinciales y equipos técnicos especializados en gestión de riesgos.

Sin embargo, la presencia de Karina Milei y Santilli también otorgará a la jornada una marcada dimensión política. La Casa Rosada busca reforzar el diálogo con los gobernadores y profundizar la coordinación con las provincias del Norte, en un contexto en el que la prevención climática, el financiamiento y la infraestructura aparecen como puntos centrales de la agenda federal.

Chaco será sede de la estrategia preventiva ante El Niño

La elección de la provincia de Chaco como sede del encuentro responde a la exposición histórica del Nordeste a las crecidas de los ríos, los excesos de precipitaciones y los anegamientos en zonas urbanas y rurales.

Según los últimos informes meteorológicos, el sistema El Niño-Oscilación del Sur todavía permanece en condiciones neutrales, aunque se registraron señales de calentamiento en el océano Pacífico. Todavía existe incertidumbre respecto de cuándo podría consolidarse el fenómeno y cuál sería su intensidad.

Por ese motivo, la reunión no estará orientada a atender una emergencia en curso, sino a preparar con anticipación la respuesta de los distintos niveles del Estado antes de la llegada de los meses considerados de mayor riesgo climático.

Durante la jornada se analizarán los sistemas de alerta temprana, las capacidades operativas de las provincias, los sectores considerados vulnerables y los mecanismos necesarios para movilizar personal, equipamiento, asistencia sanitaria y recursos logísticos.

También se buscará establecer protocolos comunes para actuar en caso de inundaciones, evacuaciones, cortes de rutas, daños en infraestructura o aislamiento de comunidades rurales.

El plan federal que contempla a las provincias del Nordeste

El encuentro se desarrollará en el marco del Plan de Coordinación Federal ENOS 2026/2027, aprobado por el Ministerio de Seguridad Nacional mediante la Resolución 559/2026.

El programa establece una estrategia conjunta entre la Nación y las provincias para enfrentar posibles emergencias hidrometeorológicas relacionadas con El Niño.

En una primera etapa, alcanza a Chaco, Corrientes, Formosa, Misiones, Entre Ríos, Santa Fe, Buenos Aires y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

El esquema contempla el seguimiento permanente de las condiciones meteorológicas, la elaboración de informes científicos, la confección de mapas de riesgo, la activación de alertas tempranas y la conformación de mesas técnicas con las jurisdicciones involucradas.

En caso de que se produzca una emergencia, el plan habilita la creación de un comando unificado para ordenar la intervención de organismos nacionales y provinciales, además de facilitar el despliegue de recursos federales hacia los territorios afectados.

Los organismos que podrían intervenir ante una emergencia

La coordinación operativa estará en manos de la Agencia Federal de Emergencias, organismo dependiente del Ministerio de Seguridad Nacional creado para centralizar la preparación, la respuesta inmediata y las tareas posteriores frente a catástrofes naturales.

El dispositivo también puede involucrar al Servicio Meteorológico Nacional, el Instituto Nacional del Agua, Vialidad Nacional, el Ministerio de Defensa, la Dirección Nacional de Emergencias Sanitarias y las fuerzas federales de seguridad.

El protocolo establece que los municipios constituyen el primer nivel de intervención. Cuando sus recursos resultan insuficientes, la respuesta debe ser ampliada por el Gobierno provincial y, posteriormente, por el Estado nacional.

La reunión en Chaco permitirá revisar esa cadena de responsabilidades y determinar con qué infraestructura, recursos humanos, vehículos, maquinaria y equipamiento cuenta cada distrito antes de una eventual contingencia.

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