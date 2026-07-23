Cataratas del Iguazú: la crecida del río obligó a cerrar la Garganta del Diablo

El Circuito Garganta del Diablo, uno de los principales atractivos de las Cataratas del Iguazú, fue cerrado preventivamente este miércoles 22 de julio debido al aumento del caudal del río. La medida busca preservar la seguridad de quienes recorren el Parque Nacional Iguazú.

La decisión fue adoptada ante la crecida registrada durante las últimas horas y alcanza específicamente al acceso que conduce hasta el emblemático salto. Las condiciones del río son observadas de manera permanente para determinar si resulta seguro volver a habilitar el recorrido.

Según la última información disponible, el sector continuará inhabilitado mientras se mantenga el actual comportamiento del cauce. Por el momento, no se comunicó una fecha ni un horario estimado para la reapertura de las pasarelas.

Qué sectores permanecen habilitados

La restricción no implica el cierre completo del área de las Cataratas del Iguazú, ya que los circuitos Superior e Inferior permanecen abiertos al público. Los visitantes pueden continuar realizando los recorridos disponibles dentro de esos sectores.

El Circuito Superior permite observar diferentes saltos desde las pasarelas ubicadas sobre el nivel de las cascadas, mientras que el Inferior ofrece otras perspectivas del conjunto. De esta manera, la actividad turística continúa, aunque sin acceso temporal a la Garganta del Diablo.

Las autoridades mantienen el funcionamiento de los espacios habilitados bajo las condiciones habituales de seguridad. Cualquier modificación en los recorridos será determinada de acuerdo con la evolución del río y las evaluaciones efectuadas dentro del parque.

De qué depende la reapertura

La posibilidad de reabrir el circuito principal de las Cataratas del Iguazú estará directamente vinculada con el descenso del caudal. También será necesario comprobar que las condiciones permitan el desplazamiento seguro de los turistas por los accesos y las pasarelas.

El seguimiento continuará durante las próximas horas, sin que exista todavía un plazo confirmado para levantar la restricción. La habilitación se resolverá una vez que los controles técnicos determinen que el recorrido puede volver a utilizarse sin riesgos.

Hasta que se comunique una nueva disposición, la Garganta del Diablo permanecerá cerrada de manera preventiva. Los circuitos Superior e Inferior seguirán recibiendo visitantes, mientras se aguarda una mejora en las condiciones del río Iguazú.

El Once



