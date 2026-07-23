Detuvieron en Estados Unidos al exnovio de la argentina asesinada en México

Después de tres años de reclamos y de que la Justicia recaratulara el caso de la muerte de la modelo argentina Agostina Jalabert en México como femicidio, Interpol detuvo este jueves en los Estados Unidos a su exnovio, Juan Manuel Reverter, el principal acusado de haber cometido el crimen el 18 de febrero de 2023.



El arresto de Jalabert se dio tras una intensa búsqueda por los agentes policiales y la alerta roja que emitió Interpol. Finalmente se lo pudo encontrar en Oregón.



"Todo el operativo comenzó a la mañana. Reverter está detenido", confirmaron desde la familia de la víctima a Diario Río Negro.



La detención de Reverter se logró gracias a una cooperación multijurisdiccional diseñada para localizar a fugitivos de alta peligrosidad, con el trabajo de Alguaciles de los Estados Unidos (U.S. Marshals Service), Interpol Washington, Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) y la Patrulla Fronteriza.



La fiscalía mexicana había sostenido en su acusación que Reverter no solo asesinó a Jalabert, sino que también desplegó una maniobra para ocultar el crimen: la hipótesis judicial indica que el acusado golpeó y estranguló a la joven para luego simular un ahorcamiento con el fin de que el caso fuera caratulado inicialmente como un suicidio.



La alerta roja de Interpol se emitió debido a su condición de prófugo por tres años. El Código Penal de Quintana Roo contempla para este delito una máxima de hasta 40 años de prisión.