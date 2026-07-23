El consumo masivo suma siete meses de caída

El consumo masivo no se recupera y los argentinos siguen restringiendo sus compras. Suma siete meses de caída: pese al Mundial, en junio bajó 2,7% interanual y 2,4% mensual. Acumula así un retroceso de 2,9% en el primer semestre, según reveló un informe de la consultora Scentia, que mide su evolución todos los meses.



De acuerdo al relevamiento, la caída de junio se profundizó frente a la de mayo, que había sido de 1,6% comparado al quinto mes de 2025. A diferencia de meses anteriores, esta vez, la mayor baja se exhibió en kioscos y almacenes de barrio, que venían con una tendencia positiva, pero en junio tuvieron un descenso de 4,6% interanual y de 4,4% mensual.



También tuvieron un declive los mayoristas, con 3,3% interanual y 4,2% mensual. En tanto, las grandes cadenas de supermercados, que fueron las que protagonizaron las bajas recientes, aminoraron la caída el mes pasado, con una retracción de 2,6% frente al mismo de 2025 y una merma de 0,9% respecto de mayo. En tanto, en autoservicios, el descenso fue de 1,6% interanual y de 1,9% mensual.



En cambio, las ventas por e-commerce siguieron en alza, con 41,4% interanual en junio y un leve avance de 0,5% frente al mes previo, que fue fuerte por el Hot Sale y las promociones que continuaron las semanas posteriores a los principales días del evento.



Por su parte, las farmacias mantuvieron estables las ventas en junio respecto de junio de 2025, pero avanzaron 3,6% en relación a mayo.



De esa manera, el efecto del Mundial incidió solo en unos rubros, que resultaron ganadores por el contexto, como la venta de camisetas, televisores, picadas y viajes en aplicaciones de movilidad.



Para la asociación Interact, que reúne a más de 100 empresas del ecosistema digital, el comportamiento de consumo mutó para acompañar el 'ciclo emocional' del hincha. Según sus datos, en las horas previas al pitazo inicial, los pagos con QR se dispararon más de 60%, con picos de hasta 115% en aplicaciones de delivery. Luego, el país entraba en un 'apagón comercial', donde los comercios físicos tuvieron caídas en sus transacciones hasta de 80%.



En cuanto al desempeño por rubro, la caída fue generalizada en junio, según Scentia. La única categoría que se salvó fue la de bebidas con y sin alcohol. El consumo de bebidas alcohólicas subió 9,4% interanual el mes pasado y el de bebidas sin alcohol avanzó 3,5%.