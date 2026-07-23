Domiciliaria para el funcionario al que le hallaron drogas y una fortuna en dólares

El juez federal Sebastián Ramos decidió concederle el beneficio de la prisión domiciliaria al exfuncionario Facundo Leal por su adicción a las drogas. Quien fuera presidente de ARSAT con Alberto Fernández y luego ocupara un cargo en el control de los trenes ya con Javier Milei está preso desde mayo, cuando cayó tras una series de allanamientos en sus domicilios en lo que se descubrieron más de 2,5 millones de dólares, billetes de múltiples países, pastillas de éxtasis y dosis de cocaína y ketamina, entre otros narcóticos.



La particular decisión judicial dio lugar a un pedido de su defensa, que según los argumentos del dictamen en un peritaje del Cuerpo Médico Forense, que "oportunamente constató un cuadro de dependencia y recomendó tratamiento en salud y adicciones". "Frente a una problemática de esa índole, el encierro carcelario es inadecuado”, indica el fallo.