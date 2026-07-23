Caputo bajó las expectativas sobre posibles anuncios para el campo en la Rural

El ministro de Economía, Luis Caputo, visitó este jueves la Exposición Rural de Palermo y bajó las expectativas sobre posibles anuncios del presidente Javier Milei durante la inauguración oficial de la muestra, prevista para el próximo domingo.



Tras reunirse con el presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA), Nicolás Pino, el funcionario descartó que el mandatario vaya a presentar nuevas medidas para el sector agropecuario.



"Los anuncios ya se hicieron en su momento, así que no hay que esperar ningún anuncio en particular", afirmó Caputo al comienzo de la corta recorrida que realizó entre la entrada al predio por la calle Juncal hasta la oficina presidencial, a donde ingresó con Pino.



Posteriormente, camino hacia el stand que la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca tiene en la muestra, para después finalizar su visita con un almuerzo en el restaurante Central del predio palermitano, Caputo volvió a ratificar que no habría anuncios por parte del Gobierno para el domingo.



"Los anuncios ya se hicieron hace dos meses y, en la medida que el superávit económico de más margen, podemos seguir bajando", haciendo referencia a la rebaja de retenciones al trigo y la cebada y la puesta en marcha, a partir de 2027, de un esquema de reducción progresiva para la soja, maíz, girasol y sorgo.



No obstante, en ese combo no fue incluida la carne, que - a excepción del producto proveniente de la categoría vaca -, en la actualidad tributa 5%. Es por eso que las especulaciones en los pasillos de la Rural se centran en un potencial anuncio en ese sentido.



Luego, el ministro destacó el rol que tiene el campo en la economía del país. Primero, dijo que "en la medida que nosotros podamos seguir bajando retenciones, la reacción de los productores es inmediata".



"Es lo más positivo que se está logrando. Nosotros estamos incentivando a todos estos sectores que son generadores de dólares y es lo que tradicionalmente se hizo lo contrario durante estas décadas", agregó el funcionario.



En este sentido, puntualizó: "el campo es uno de los motores principales de la economía y, por suerte, ahora hay otros motores más, lo que va a permitir ser más flexible con el campo, que siempre ha sido demasiado exigido en las dos últimas décadas".



Para Caputo, el crecimiento del sector agropecuario y de otros "motores" permiten que en el país haya "dólares para gente que quiere ahorrar, para las empresas, para los importadores".



"Incluso, hubo exceso de dólares, por lo que el Banco Central tuvo que comprar US$ 100 millones en promedio por día. Es un modelo económico que genera más estabilidad y previsibilidad y eso favorece a todas las industrias”.

Rechazo a Sturzenegger

Las entidades agropecuarias y las cámaras frigoríficas emitieron un documento conjunto de respaldo al Instituto de Promoción de Carne Vacuna Argentina (Ipcva) y rechazaron los cambios propuestos en su esquema de financiamiento incluidos en un anteproyecto elaborado por el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, el cual plantea que los aportes de la cadena ganadera al instituto pasen de ser obligatorios a voluntarios en el lapso de un año.



las modificaciones que impulsa en anteproyecto elaborado por el titular de la cartera nacional, Federico Sturzenegger, forman parte de la Ley de Desregulación y aún no ha ingresado al Congreso.