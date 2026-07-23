La CGT ya tiene en agenda su próxima manifestación contra el Gobierno Nacional

La concentración del miércoles frente al Congreso de la CGT junto a las dos CTA y los movimientos sociales fue apenas el primer paso de un cronograma de manifestaciones contra el gobierno de Javier Milei que se están coordinando desde hace semanas.

El próximo hito compartido por las tres centrales ya tiene fecha confirmada: el 7 de agosto, Día de San Cayetano, cuando la CGT y ambas CTA participarán de forma orgánica —no solo con adhesión testimonial, como en ediciones anteriores— de la tradicional peregrinación por “Paz, Pan, Tierra, Techo y Trabajo”.

La marcha partirá desde el santuario de San Cayetano, en Liniers, y llegará hasta Plaza de Mayo, el mismo recorrido que se repite desde 2016, cuando organizaciones de la economía popular peregrinaron en reclamo a la gestión de Mauricio Macri. Este año se cumplen diez años de aquella primera edición masiva.

“Esperemos que sea el principio de la derrota de este gobierno”, alertó este miércoles desde la manifestación frente al Congreso Pablo Moyano, secretario adjunto de Camioneros. “Vamos a impulsar una gran jornada de lucha por Paz, Pan, Tierra, Techo y Trabajo”, adelantó Alejandro Gramajo, secretario general de la Utep.

La CGT eligió enviar por redes sociales el mensaje “hoy salimos a las calles”. Este martes el cosecretario de la CGT Cristian Jerónimo remarcó las diferencias con la gestión libertaria: “No acompañamos ninguna ley que presenta el gobierno”.

Otras manifestaciones en agenda

Antes de San Cayetano, el 3 de agosto, la CTA y los movimientos sociales convocan a una marcha universitaria, en un contexto en el que los gremios docentes evalúan un paro para el regreso a clases. “Logramos reconstituir la unidad de las tres centrales y definir un plan de acción”, ratificó Hugo Yasky, secretario general de la CTA de los Trabajadores, quien además precisó que su central marchará al Ministerio de Economía el 22 de agosto para reclamar por el endeudamiento familiar.

Esa fecha y la del 2 de septiembre, por ahora, figuran en un comunicado de la CTA-T junto a los movimientos sociales; no hay confirmación de que la CGT o la UTEP vayan a sumarse a esas dos convocatorias puntuales.

Según confirmó la CTA de los Trabajadores tras una reunión con movimientos territoriales, su plan de lucha también incluye el rechazo a la Ley de Extranjerización de Tierras y a la privatización de AySA, dos reclamos que se suman a la agenda previsional y de programas sociales que motivó la marcha de los jubilados.

El calendario de agosto se completa con los reclamos centrales de la convocatoria de San Cayetano, que sí reúne a las tres centrales: el Salario Social Complementario, el cierre definitivo del programa Volver al Trabajo —que dejará sin la prestación mensual de 78.000 pesos a más de 900.000 beneficiarios a partir de agosto, tras un fallo de la Cámara Federal de San Martín— y la paralización de obras de integración sociourbana en barrios populares.

Ya en septiembre, Yasky anunció una movilización de pequeñas y medianas empresas para el 2 de ese mes, en rechazo a lo que la CTA-T describe como “la destrucción del entramado productivo”. Ese acto es la antesala del horizonte de todo el cronograma: octubre, cuando movimientos sociales y centrales sindicales esperan confluir en una Marcha Federal acompañada de un paro general que, por ahora, está en debate en el interior de la CGT.

TN