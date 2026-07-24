Subieron el dólar y el riesgo país y cayeron los bonos argentinos

El dólar al público subió diez pesos o 0,7%, a $1.520 para la venta en el Banco Nación, también un máximo nominal, por encima de los $1.515 del 22 de octubre, récord anterior, en el final de la escalada cambiaria durante las elecciones de medio término de 2025. En la última semana el dólar minorista subió 20 pesos o 1,3 por ciento.



El dólar blue cedió cinco pesos o 0,3% en el día, a 1.545 pesos. En la última semana el blue avanzó 15 pesos o 1 por ciento. Esta cotización tocó un récord intradiario en los $1.560 el jueves.



Por otra parte, los bonos argentinos en dólares -Bonares y Globales- restaron 0,2% en promedio, mientras que el riesgo país medido por JP Morgan ascendió tres unidades para la Argentina, en los 437 puntos básicos, en lo más alto desde el 11 de junio.