Karina Milei va al Chaco para coordinar acciones para enfrentar al fenómeno “El Niño"

Resistencia será el punto de reunión del gobierno nacional con las provincias del nordeste argentino para abordar la problemática por el probable desarrollo del fenómeno climático conocido como “El Niño”. La fecha prevista es el próximo 3 de agosto y la misión estará encabezada por Karina Milei, secretaria General de la Presidencia.



El fenómeno climático se produce por un calentamiento del océano Pacífico ecuatorial. Esto provoca lluvias intensas e inundaciones en Sudamérica y, como contrapartida, sequías en África y Australia. Su aparición es irregular. Puede darse en intervalos que van de 2 a 7 años.



Fuentes del gobierno nacional precisaron que el encuentro en la capital chaqueña se enfocará solo en este asunto. El tema requiere coordinación nacional y regional. “No habrá tiempo para la rosca”, señalaron.



La intención del encuentro que encabezará Karina Milei es desarrollar un plan a fin de fortalecer la articulación entre Nación, provincias y municipios. La meta es poder enfrentar emergencias vinculadas al aumento de precipitaciones en la Cuenca del Plata.



La Agencia Federal de Emergencias (AFE) se encargará de monitorear en tiempo real, a través del Sistema Nacional de Alerta y Monitoreo de Emergencias, la situación de cada jurisdicción.



Asimismo, habrá articulación de la AFE con los diferentes distritos. La premisa es coordinar los recursos humanos y técnicos involucrados en la asistencia. En paralelo, se dispondrán protocolos que faciliten la gestión. El fin es garantizar tanto el apoyo logístico general como el especializado durante las emergencias invernales.



De este plan participarán efectivos de las fuerzas de seguridad federales (Prefectura Naval, Gendarmería, Policía Federal y Policía de Seguridad Aeroportuaria), empleados de Vialidad Nacional y la Dirección Nacional de Emergencias Sanitarias, el Sistema Nacional de Bomberos Voluntarios y personal de la Agencia Federal de Emergencias.



Días atrás, autoridades del Ministerio de Defensa, de la Armada y del Ejército participaron de la Tercera Reunión del Plan de Coordinación Federal ENOS: El Niño, en Posadas.