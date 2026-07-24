Investigan a una mujer y su marido por la muerte de su hija de dos años

La justicia de Dolores investiga a una mujer y a su marido por la muerte de su hija de 2 años, quien falleció por una asfixia obstructiva seguida de un paro cardíaco, según relevó la autopsia. Otro hijo del matrimonio quedó a resguardo de una institución de menores.



Fuentes del caso indicaron que por el momento, el expediente judicial está caratulado como "averiguación causales de muerte" y que tanto la madre como el padre de la nena fueron notificados de estas actuaciones.



Es que la mujer ya había perdido dos hijos en los últimos 13 años. Por el caso de uno de ellos estuvo detenida con prisión preventiva y finalmente fue absuelta tras un juicio celebrado en un tribunal de Mar del Plata en 2018.



La madre de los menores tiene, a su vez, otro hijo de 4 años, que actualmente vive con sus padres en Villa Gesell. Y tras lo ocurrido con la nena de 2, la justicia dispuso que intervenga el personal del Servicio Local de Promoción y Protección de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes de Villa Gesell conocer la situación en la que se encuentra el nene.



Para ello, los especialistas llevaran a cabo una serie de estudios y peritajes socioambientales y psicológicos en la casa de la familia.



Javier Vicente, secretario de Desarrollo de Villa Gesell, dijo este viernes en diálogo con C5N que se evaluó la situación del menor y de su familia, y que se dispuso su resguardo en una institución "hasta que la fiscalía avance en su investigación".