Ordenan indemnizar a un hombre que se infartó trabajando y lo trasladaron en remís

La Justicia de la provincia de Buenos Aires condenó a una Aseguradora de Riesgos del Trabajo (ART) a pagar una indemnización millonaria a un trabajador que sufrió un infarto mientras cumplía funciones en una fábrica de autopartes. El fallo se basó en la desatención médica por parte de la empresa y no en las razones que pudieron causar el infarto.



El Tribunal de Trabajo N°3 de La Plata dictaminó que Federación Patronal Seguros debe pagarle 351 millones de pesos a César Gustavo Fernández, quien era empleado de la empresa Albano Cozzuol S.A. desde 2009 y el 24 de noviembre de 2021, pasadas las 6, sufrió un infarto mientras realizaba sus tareas en la fábrica de componentes plásticos para la industria automotriz.



Fernández, que tiene 54 años y dos hijos, quedó con cuadriparesia, una condición que afecta severamente la movilidad de las extremidades, que lo obliga a estar de por vida en una silla de ruedas, además de padecer problemas neurológicos "producto de que la empresa minimizó su estado de salud, porque hoy César podría tener una vida normal con stents, pero se encuentra postrado en una cama porque se lo mandó a un sanatorio en remís en lugar de llamar a una ambulancia", indicó a la prensa el abogado Matías Martínez.



La falta de un desfibrilador en la fábrica, sumado a que la reacción de la empresa demorara la atención médica, afectaron aún más la salud de Fernández, quien desde hacía días venía nervioso, acumulando estrés por horarios rotativos en la fábrica.