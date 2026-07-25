Después de 17 años, un hombre desaparecido se reencontró con su familia

Después de 17 años de incertidumbre, Cándido Florentín volvió a abrazar a su familia. El hombre, que había desaparecido en agosto de 2009 en la localidad de Leandro N. Alem, en Misiones, fue hallado con vida tras permanecer durante años en situación de calle en la Ciudad de Buenos Aires.

El esperado reencuentro se concretó este sábado y puso fin a una búsqueda marcada por la angustia, la esperanza y el deseo de volver a verlo con vida.

Las imágenes del emotivo abrazo entre Cándido, su hija y sus nietos conmovieron a quienes siguieron la historia durante todos estos años. El momento fue compartido por el medio Alem News, que acompañó a la familia en una jornada cargada de emoción.

La desaparición de Cándido había sido denunciada en 2009 y, desde entonces, sus familiares nunca dejaron de buscarlo. Finalmente, fue localizado en Buenos Aires, donde vivía en situación de calle.

Tras casi dos décadas separados, el reencuentro marcó el cierre de una historia de dolor e incertidumbre y abrió una nueva etapa para toda la familia, que pudo volver a reunirse después de 17 años.