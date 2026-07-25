Javier Milei apoyó la candidatura de Flavio Bolsonaro y llamó a Lula da Silva "ladrón"

El presidente Javier Milei respaldó este sábado la candidatura de Flavio Bolsonaro para las próximas elecciones presidenciales de Brasil y volvió a lanzar duras críticas contra Lula da Silva, a quien calificó como "ladrón y presidiario". El mandatario argentino viajó a San Pablo y participó de la Convención Nacional del Partido Liberal, donde expuso sus ideales y cuestionó al socialismo.

Al comenzar su discurso, Milei agradeció la invitación de las autoridades del Partido Liberal y del senador brasileño. "Es un placer estar en este país entre quienes comparten mi pasión por las ideas de la libertad", dijo ante los dirigentes y militantes presentes.

El mandatario sostuvo que Brasil atraviesa una disputa entre dos modelos políticos y afirmó que el país debe definir su rumbo. "Toda una nación se debate entre la liberación o una prolongación de su sometimiento al 'zurdo'. Es importante tener muy en claro los términos de esta batalla", señaló.

En ese marco, defendió el rumbo económico de su gobierno y afirmó que Argentina busca advertir a otros países sobre las consecuencias del socialismo. "Seguiremos ofreciendo nuestro testimonio en todas partes contra las mentiras del socialismo", remarcó.

Milei también consideró que Brasil todavía no experimentó "las consecuencias más nefastas" de ese modelo, aunque advirtió que podría hacerlo si no cambia el rumbo. "Confiamos en ti, Flavio, para frenar la basura socialista", dijo al cerrar su mensaje de apoyo al hijo del expresidente, Jair Bolsonaro.

Las críticas a Lula y a la Justicia brasileña

Durante su intervención, el presidente argentino cuestionó a la Justicia de Brasil porque no lo autorizaron a visitar al exmandatario Jair Bolsonaro, quien se encuentra bajo arresto domiciliario tras ser condenado por intento de golpe de Estado.

"No me permitió visitar a mi amigo injustamente encarcelado, cuando sé que Lula se cansó de recibir dirigentes del exterior cuando estaba preso, entre ellos, el nefasto expresidente argentino, Alberto Fernández", afirmó.

Además de definir al presidente brasileño como un "ladrón y presidiario", Milei vinculó la gestión de Lula con la incertidumbre económica. "El riesgo se refleja en las acciones y los mercados", aseguró durante su discurso en el acto del Partido Liberal.

Con información de TN.