Despiste, caída y tragedia en Neuquén en medio de una fuerte nevada

Una nena de 9 años murió este viernes por la tarde después de que la Renault Duster en la que viajaba junto a su padre se despistara en la Ruta 237 y cayera a un arroyo a la altura del kilómetro 1.560, en la zona de Chacabuco o Limay Chico. El hecho ocurrió pasadas las 16.



De acuerdo con fuentes del operativo, en la camioneta viajaban un padre y su hija, ambos con domicilio en Neuquén. La menor murió en el lugar y el hombre fue asistido por personal del Sistema Integrado de Emergencias del Neuquén y trasladado en primera instancia a un centro de salud municipal de Bariloche. “Ahora se encuentra internado en una clínica privada a través de la derivación realizada por su obra social”, precisó a Infobae el comisario inspector Miguel Ángel Poblete, coordinador operativo de Villa La Angostura y Villa Traful.



Vale destacar que, luego del accidente, no fue necesario interrumpir el tránsito en la zona del siniestro, por lo que la circulación sobre la ruta nacional permaneció habilitada mientras trabajaban los equipos de asistencia e investigación.



Poblete informó además, a este medio, que el cuerpo de la niña ya fue enviado hacia la ciudad de Neuquén, “precisamente a la Morgue Judicial donde se practicará la autopsia“.



El comisario inspector destacó que cuando el personal policial del Departamento Nahuel Huapi llegó al sitio, el hombre ya había sido derivado y se constató la presencia del cuerpo de la niña. También indicó que la menor había sido asistida antes por personas que habrían presenciado el hecho. Todo sucedió durante una jornada con la calzada mojada y sectores con aguanieve.