Detuvieron a una mujer que reclutaba mercenarios

Una mujer fue arrestada en la localidad bonaerense de Tigre por estar acusada de reclutar personas en Argentina para enviarlas a combatir en la guerra entre Ucrania y Rusia. El procedimiento fue realizado por agentes de la Policía Federal Argentina (PFA) tras una investigación que se originó a partir de una alerta en el aeropuerto internacional de Ezeiza.



De acuerdo con fuentes policiales, la detenida actuaba junto a su pareja, actualmente prófuga, y ambos habrían captado civiles y ex uniformados en diferentes puntos del país. La oferta consistía en viajar a la zona del conflicto a cambio de un pago mensual de 3.000 dólares.



La investigación derivó en el allanamiento a la casa de los sospechosos en Tigre, sobre la calle Alfonsina Storni al 100, donde los agentes federales detuvieron a la mujer, aunque no encontraron a su pareja: el hombre viajó a Brasil a finales de junio y se cree que sigue fuera del país.