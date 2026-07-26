Milei: “Se viene un campo radicalmente distinto al que conocimos”

El presidente Javier Milei encabezó este domingo la inauguración de la 138.ª Exposición Rural de Palermo, donde anunció un cronograma de reducción gradual de las retenciones para los principales cultivos y aseguró que "se viene un campo radicalmente distinto al que conocimos".

Durante su discurso ante productores y dirigentes rurales, el mandatario sostuvo que el objetivo de su Gobierno es reducir la presión tributaria sobre el sector y generar condiciones para impulsar la producción agropecuaria.

"Nuestra única labor es sacarles la bota del cuello tan pronto como sea posible", afirmó.

Milei destacó que la campaña agrícola 2025-2026 alcanzó una superficie sembrada récord de 40 millones de hectáreas y una cosecha superior a los 164 millones de toneladas, además de resaltar el crecimiento de las exportaciones agroindustriales y de la producción cárnica.

Cómo será la baja de las retenciones

Entre los principales anuncios, el Presidente confirmó un esquema de reducción progresiva de los derechos de exportación hasta 2028.

Según detalló, la soja pasará del 33% al 24%, con una reducción gradual hasta alcanzar el 15% en diciembre de 2028. En tanto, sus derivados bajarán del 31% al 22,5% y luego al 14%.

Para el maíz, la alícuota disminuirá del 12% al 8,5%, con una baja posterior hasta el 5,5%. El mismo porcentaje final regirá para trigo y cebada, cuyos derechos de exportación también se reducirán desde el 12%.

"Por primera vez en la historia nacional, el productor tiene un cronograma: sabe cuánto paga hoy y cuánto va a pagar mañana. Tiene previsibilidad y, sobre todas las cosas, más libertad y menos impuestos", sostuvo.

Defensa del agro y nuevas inversiones

Durante su exposición, Milei definió al campo como uno de los principales motores de la economía argentina y cuestionó las políticas aplicadas durante las últimas décadas.

"Cuando la política ataca al campo, no ataca un sector: ataca el cimiento mismo sobre el que se levantó todo lo demás", expresó.

El Presidente también ratificó que el Gobierno impulsa en el Congreso el proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, con el que estima generar inversiones por 15.000 millones de dólares en industrias vinculadas al agro.

Además, anunció el envío de una iniciativa para modificar el régimen de navegación, ampliar la hidrovía y habilitar nuevos puertos privados con el objetivo de reducir los costos logísticos, especialmente para los productores del norte del país.

Milei sostuvo que el crecimiento de sectores como la energía y la minería permitirá continuar con la reducción de impuestos al campo y aseguró que Argentina tiene condiciones para duplicar su producción agrícola.

"El campo que se viene va a producir récord tras récord, gracias a que el Estado, por fin, se corrió del medio", concluyó el mandatario al dejar oficialmente inaugurada la muestra rural de Palermo.