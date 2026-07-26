En plena escalada de tensión con Brasil, el Gobierno volvió a criticar a Lula

En plena escalada de tensión con Brasil, el Gobierno volvió a criticar al presidente de ese país Lula da Silva y lo acusó de interferir en la política interna cuando visitó a la exmandataria Cristina Kirchner en 2025, en el departamento de Constitución en el que cumple prisión domiciliaria por la condena por la causa Vialidad. La Casa Rosada defendió la participación de Javier Milei en el lanzamiento de la candidatura presidencial del senador, Flávio Bolsonaro, y señaló que el mandatario brasileño se había entrometido en asuntos políticos de la Argentina durante su visita antes de las elecciones legislativas del año pasado. El país vecino llamó a consultas a su embajador en Buenos Aires por los dichos del Presidente durante su paso de ayer por San Pablo.

Desde de la cuenta de X de la Oficina de Respuesta Oficial plantearon: "Memoria: Lula vino a la Argentina en 2025 a dos meses de las elecciones legislativas a respaldar a Cristina Kirchner: "En julio de 2025, a dos meses de las elecciones legislativas en Argentina, Lula aterrizó en el país, evitó cualquier encuentro con el Presidente Milei y se fue directo a visitar y a abrazar a la condenada expresidente Cristina Kirchner. Una visita que funcionó como una clara intromisión en los asuntos políticos internos, a lo que se sumaron nefastos comentarios de desprecio por parte del Presidente brasileño hacia las instituciones y el Poder Judicial argentino. Un Poder Judicial que, dicho sea de paso, permitió la visita, mientras que la Justicia brasileña impidió que Javier Milei visitara a su amigo, Jair Bolsonaro".

Mencionaron: "En esa misma época, el propio Lula se permitió decir que Milei 'dijo muchas bobadas' y 'estupideces'. Tiempo después, mandó a la persona más importante de su Gabinete, el Secretario General de la Presidencia, Guilherme Boulos, a atacar a Milei, tildándolo vilmente de 'imbécil', 'el presidente más rechazado de América Latina' y 'la cara de la extrema derecha: estupidez y prejuicio'. Hasta el exvocero de Lula, Paulo Pimenta, llegó a tildar a nuestro Presidente de 'criminal'. Nada de esto es nuevo. Tres años antes, en 2023, Lula ya había movido los hilos intentando interferir de forma directa en nuestro país. Después de las PASO, mandó un equipo de consultores brasileños ligados al PT a asistir la campaña de Sergio Massa, que había quedado tercero. Su trabajo fue claro: campaña negativa, inflar el miedo y tratar de frenar el avance de Milei".

Indicaron: "El propio Milei lo denunció en ese momento. Fue una operación de interferencia extranjera que terminó fracasando cuando los argentinos eligieron con libertad en las urnas a La Libertad Avanza en el balotaje. El Presidente Milei dice las cosas de frente, asume el costo de sus actos y gobierna. Su rumbo fue ratificado en las urnas en las elecciones de medio término en 2025, con una diferencia histórica sobre otras alternativas".

Fue en respuesta a un mensaje del diputado nacional de Provincias Unidas, Pablo Juliano, al que le reclamaron: "No se ponga del lado de los operadores que cruzan la frontera hacia nuestro país a sembrar pánico. Esa es la forma en que la extrema izquierda suele moverse cuando no puede imponer su relato: desde las sombras, con patotas y atacando a nuestras instituciones. Son los mismos que se llenan la boca de 'democracia' mientras intentan torcer elecciones ajenas, critican nuestro sistema judicial y destruyen a cualquiera que se les oponga".

Previamente el legislador había cuestionado al canciller Pablo Quirno: "Hay una diferencia enorme en las formas, la responsabilidad institucional y la agenda. Milei no mandó a nadie. Fue personalmente, como presidente de la Nación, a Brasil (nuestro principal socio comercial) para insultar a su presidente y hacer campaña por la oposición. Sos canciller, no podés igualar las circunstancias. Lula comprometió a su espacio político, Milei compromete a la Argentina".

TN