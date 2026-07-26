Milei hablará en la Rural y se esperan anuncios para el campo

El presidente Javier Milei hablará este domingo en el acto central de la Exposición Rural de Palermo. La ocasión será una jornada inusual para la exposición, ya que la apertura suele hacerse los días sábados aunque, en esta ocasión, se modificó debido al viaje del mandatario a Brasil para apoyar la candidatura de Flávio Bolsonaro.

Este viernes 24 por la noche, Milei partió rumbo a San Pablo para participar del Congreso del Partido Liberal, donde el espacio de Flávio Bolsonaro oficializó su candidatura presidencial de cara a las elecciones de octubre, en las que competirá contra Luiz Inácio Lula da Silva. La visita forma parte de una gira regional más amplia, que en las semanas siguientes también incluirá pasos por Perú, Colombia y Ecuador. Su regreso al país tiene como propósito participar de la ceremonia central de la Exposición, que iniciará desde las 11 horas con la participación del Regimiento de Granaderos a Caballo.

Se espera que el Presidente de la Nación hable después del titular de la Sociedad Rural Argentina (SRA), Nicolás Pino. Luego habrá un desfile de animales y la habitual tropillas de Petisos. Está confirmada la presencia del jefe de Gabinete, los ministros y una serie de secretarios del Gobierno, en conjunto con Karina Milei. A su vez, habrán diputados y senadores nacionales, en un palco compartido con el jefe de Gobierno porteño y los gobernadores de Santa Cruz y Corrientes.

Expectativa de anuncios en el discurso de Javier Milei

Antes de los discursos desfilarán los grandes campeones de las distintas razas, la maquinaria agrícola, los carruajes y las delegaciones tradicionalistas. Por otra parte, Milei volverá a ocupar el centro de una ceremonia donde - tras las medidas anunciadas por el ministro de Economía, Luis Caputo - no se esperan grandes anuncios.

Una de las incógnitas para este año será la presencia de la vicepresidenta Victoria Villarruel, que fue invitada y se encuentra actualmente distanciada de Milei. Además, su ausencia llamó la atención el año pasado. En su discurso, el presidente de la Rural suele hacer un recorrido por lo ocurrido durante el último año, repasar las medidas adoptadas por el Gobierno, plantear reclamos del sector y transmitir sus expectativas para los próximos meses.

Después habla el jefe de Estado, que suele aprovechar la tribuna de Palermo para responder con definiciones, anuncios o señales dirigidas al campo. Más allá de la baja expectativa por los avisos, algunos sectores apuntan a la eliminación del 5% de derechos de exportación que todavía paga la carne vacuna de novillo, una decisión que tendría un costo fiscal cercano a los u$s130 millones este año.

En mayo pasado, el Gobierno anunció una baja de las retenciones al trigo y la cebada y una reducción gradual desde enero próximo para la soja, el maíz, el girasol y el sorgo. Sectores ruralistas dicen que aunque el cronograma ya está definido, Milei podría aprovechar la Rural para acelerar alguna de esas rebajas.

En la última semana, y en medio de la campaña en la que busca su reelección como presidente de la SRA, Nicolás Pino apoyó el proyecto oficialista de la reforma de la ley de Tierras. “No le podés prohibir a nadie que pueda vender su tierra”, planteó e insistió aclarando que "no es que se va a venir, comprar y se van a llevar un pedazo de tierra". Además opinó que la propuesta puede ser atractiva para "fondos que vienen a invertir y compran un montón de hectáreas y después la donan y se hace un parque nacional o un lugar de avistaje”.

Invitan a Victoria Villarruel a La Rural y vuelve la tensión con Javier Milei

Victoria Villarruel fue invitada al acto centrar de La Rural de este domingo donde podría volver a cruzarse con Javier Milei en medio de la guerra fría que mantiene con su compañero de formula y el Gabinete.

La vicepresidente es sistemática marginada por la Casa Rosada de cualquier actividad oficial y viene de criticar la postura oficIal en relación al reclamo de soberanía por las Islas Malvinas.

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