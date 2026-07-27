Javier Milei se reunió con Georgieva en Casa Rosada

El presidente Javier Milei recibió esta tarde en Casa Rosada a la directora Gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, y al director del Departamento del Hemisferio Occidental del organismo, Nigel Chalk.

Fue tras la reunión que mantuvo con el ministro de Economía, Luis Caputo, en la sede de esa cartera.

“Gracias, presidente Milei por una discusión productiva sobre el progreso de Argentina y el camino por delante. Mantener las reformas, fortalecer la estabilidad y desbloquear la inversión serán clave para impulsar el crecimiento y crear más oportunidades para el pueblo argentino”, manifestó Georgieva en X tras el encuentro, donde también participaron el ministro de Economía, Luis Caputo, y Nigel Chalk, director del Departamento del Hemisferio Occidental del organismo.

Luego, la directora del FMI y su comitiva se incorporó a un encuentro con la plana mayor del Gobierno en el Salón Blanco.

Por parte del Ejecutivo nacional, participaron la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el jefe de Gabinete, Diego Santilli; los ministros Caputo (Economía); Carlos Presti (Defensa); Alejandra Monteoliva (Seguridad); Mario Lugones (Salud); y Federico Sturzenegger (Desregulación); junto con la secretaria Legal y Técnica, María Ibarzabal; el secretario de Política Económica, José Daza; el canciller, Pablo Quirno; el presidente del Banco Central de la República Argentina, Santiago Bausili; y el director ejecutivo por la Argentina ante el FMI, Leonardo Madcur.

Junto a Georgieva, también asistieron el jefe de Misión del FMI, Cheng Wong; el jefe de Gabinete de la directora gerente, Wolfgang Andreas Bauer Stampli; el representante residente en la Argentina, Max Alberto Alier Montenegro; y el director y el vicedirector del Departamento del Hemisferio Occidental, Nigel Andrew Chalk y Luis Manuel Cubeddu Merchan.

Horas antes, la titular del FMI se reunió con Caputo en el Palacio de Hacienda, donde ambos ofrecieran una conferencia de prensa conjunta. Allí, la titular del FMI descartó que la Argentina necesite un nuevo programa de financiamiento con el organismo y respaldó el plan económico del Gobierno. “Todos los indicadores muestran una escena más saludable” que en diciembre de 2023, sostuvo.

“No me preocupa que la Argentina no tenga el dinero para pagar (la deuda), porque miro el Banco Central, que siga comprando”, remarcó la jefa del Fondo. También afirmó que la Argentina “no necesitará financiamiento adicional” a los US$20.000 millones que Milei y Caputo ya negociaron.

“Vemos que una gran determinación en la acumulación de reservas, que el Banco Central aplicó desde el inicio y llegó a cobrecumplir la meta. Y hay una estrategia abarcativa de cómo lograrlo. El país está por un buen camino y va a llegar el momento en que la Argentina se una a las economías emergentes que reformaron su economía y dejaron de pedir prestado”, enfatizó la directora del Fondo.

La agenda oficial de Giorgieva continuará este lunes con una exposición ante estudiantes universitarios en el Palacio Libertad programada para las 16.30 y una cena reservada con representantes del sector privado. Al día siguiente, la funcionaria búlgara viajará a Neuquén para visitar Vaca Muerta, donde será recibida por el presidente de la petrolera estatal YPF, Horacio Marín, además de trabajadores, sindicatos y Pymes.

Antes de llegar a Economía, Georgieva hizo un posteo en la red social X en el que marcó su intención de “interactuar con personas de toda la Argentina y aprender más sobre las oportunidades y ambiciones del país”.

“Desde la innovación hasta la energía, Argentina tiene un potencial tremendo para impulsar el crecimiento, crear empleos y construir un futuro más próspero”, indicó la jefa del FMI.

TN