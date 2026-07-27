Rosario Central intimó al canciller Pablo Quirno y le exigió que rectifique sus críticas por un posteo sobre la Selección

Rosario Central, mediante un comunicado, confirmó el envío de una carta documento al canciller Pablo Quirno. La medida fue tomada a raíz de una serie de publicaciones realizadas por el funcionario en la red social X, en las que criticó duramente una imagen con la que la institución rosarina pretendía homenajear el desempeño de la Selección argentina en el Mundial 2026.

El desacuerdo surgió a partir de una publicación de la “Academia” en homenaje al conjunto nacional. El canciller Quirno cuestionó la imagen elegida acusando al club de haber recortado intencionalmente al capitán Lionel Messi y al entrenador Lionel Scaloni por su histórico vínculo con Newell’s Old Boys.

Entre sus conceptos, el funcionario calificó el accionar como un acto “odioso” y tildó de “infame” a un trofeo obtenido por la institución rosarina a fines de 2025. Ante un usuario que le explicó que la fotografía correspondía a la formación titular de un encuentro frente a Jordania, partido en el que participó desde el inicio Giovani Lo Celso, futbolista formado en las inferiores de Central, el canciller ratificó su postura calificando la explicación como “inexcusable”.

La respuesta de Rosario Central y la responsabilidad del cargo

En el texto firmado por su presidente, Rosario Central rechazó categóricamente las acusaciones del canciller, tildándolas de falsas, maliciosas y ofensivas. La institución aclaró que el objetivo central era destacar a un jugador de su cantera, algo habitual en los clubes argentinos, y remarcó que en la imagen había once futbolistas de una formación titular, por lo que no se excluyó a nadie adrede.

La dirigencia sostuvo que utilizar términos como “odioso” e “infame” busca generar antipatía pública y promover odio. Asimismo, citando a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, remarcaron que Quirno, por ser un alto funcionario del gabinete, tiene deberes especiales de cuidado al expresarse, ya que el impacto de sus palabras es muy superior al de un ciudadano común.

Amparándose en el derecho de respuesta contenido en el artículo 14 de la Convención Americana de Derechos Humanos, la entidad intimó formalmente a Pablo Quirno a aclarar y rectificar sus dichos en la misma red social en un plazo de 48 horas tras recibir la notificación. De no concretarse la rectificación, Rosario Central confirmó que iniciará acciones legales por daños y perjuicios para reparar el impacto sobre el prestigio de la institución y sus simpatizantes.

La comisión directiva adelantó además que, en caso de obtener un resarcimiento económico por vía judicial, el dinero será donado íntegramente a las divisiones inferiores de los clubes locales a través de la Asociación Rosarina de Fútbol.

TN