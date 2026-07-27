Kristalina Georgieva destacó la solidez del programa económico

La directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, destacó hoy los resultados del plan económico que se está implementando en la Argentina y que está respaldado por un programa del organismo multilateral, aunque admitió que es importante que el crecimiento del país se extienda a todos los sectores.

A su vez, consideró que dado el progreso que está expresando la Argentina no será necesario que el FMI aporte nuevos fondos para hacer frente a los próximos vencimientos de deuda.

Por otra parte, admitió que el proceso de transformación que está atravesando la Argentina es complejo, pero afirmó que de perseverar en el rumbo los progresos se extenderán a toda la población.

“Mi convicción es que el país está por un buen camino y no habrá necesidad de más fondos”, aseguró Goergieva y en consecuencia sostuvo que no será necesario “financiamiento adicional por parte del FMI”.

La funcionaria también subrayó el buen diálogo que existe entre el FMI y los miembros del Gobierno nacional.

Georgieva ofreció este mediodía una conferencia de prensa en el Palacio de Hacienda, tras entrevistarse con el ministro de Economía, Luis Caputo, y su equipo de colaboradores y previo a su encuentro con el presidente, Javier Milei y su gabinete.

La titular del FMI llegó al país con una amplia comitiva de funcionarios que llevan el caso argentino: Andreas Bauer, Jefe de Gabinete; Nigel Chalk - Director del Hemisferio Occidental; Luis Cubeddu - subdirector del Hemisferio Occidental; Joyce Wong - Jefa de Misión para Argentina.

Tras reunirse con Milei y el gabinete nacional Georgieva participará de un conversatorio con alumnos de cinco universidades que se desarrollará en el Palacio Libertad y por la noche tendrá una cena privada con empresarios y diferentes representantes sectoriales.

Mañana la jornada se desarrollará íntegramente en Vaca Muerta, donde se verá con el CEO de YPF, Horacio Marin.

La directora del FMI remarcó el compromiso de Milei con el equilibrio de las cuentas públicas, una de las clave del desarrollo del programa.

Georgieva se mostró conforme con el plan fiscal y dijo que el Banco Central continuará comprando reservas con lo cual el país no tendrá problemas en cumplir con sus pagos de deuda.

La funcionaria alentó a los argentinos a perseverar en el rumbo económico, pese a lo exigente de la transición.

Por otro lado, enfatizó que "cuando la inflación baja, que es una presión para todos y para los pobres especialmente, lo vemos en el nivel de pobreza que se ha reducido del 50 al 20 por ciento".

En esa línea remarcó que “la transformación" económica "es difícil, pero cuando es exitosa nos llena de confianza".

Consultada también sobre los "ruidos" en la economía argentina que podría provocar el proceso de elecciones presidenciales del año próximo, sobre lo que dijo que "los riesgos siempre están allí y deben gestionarse".

Para ello, remarcó que es muy importante consolidar la confianza tanto en el plano interno como en el externo y remarcó que la consolidación del superávit fiscal es clave para este fin.

Georgieva admitió que es preocupante el tema del aumento de la informalidad laboral y remarcó que el desafío es lograr los incentivos adecuados para mejorar la calidad del empleo.

Noticias Argentinas