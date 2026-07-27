Detuvieron a la mujer acusada por la muerte de su hija de dos años en Villa Gesell

Lucía Sosa, la madre de Isabella Aguirre, la nena de dos años que falleció en la ciudad balnearia de Villa Gesell, fue detenida esta tarde por el delito de abandono de persona seguido de muerte agravado por el vínculo, según informaron fuentes policiales.

Las autoridades trasladaron a la sospechosa a la seccional de la DDI Villa Gesell, donde se encuentra en carácter de comunicada y a exclusiva disposición de la Unidad Funcional de Instrucción Descentralizada N.°6 Departamental, a cargo del fiscal Juan Pablo Calderón.

El arresto de Sosa ocurre luego de que la Fiscalía del caso citó a Lucas, uno de sus hijos biológicos, para que preste declaración testimonial.

“La fiscalía me acaba de informar que lo citaron para este miércoles 29 de julio. También me convocaron a mí y a su mamá actual”, confirmó a NA, Erika Suárez, abogada de Lucas.

En diálogo con TN, Lucas manifestó: “Pido que Lucía Sosa esté presa o en un psiquiátrico. Es una persona agresiva y sin corazón. No podés tener tres hijos y asesinarlos. No es una persona apta para tener un hijo. Sabíamos que si no quedaba presa o internada iba a volver a pasar”.

Además, este lunes se lleva a cabo una marcha para reclamar justicia por el deceso de Isabella, la menor que ingresó sin signos vitales al Hospital Municipal de Gesell.

La autopsia reveló que la niña falleció como consecuencia de una broncoaspiración (asfixia obstructiva seguida de un paro cardíaco) mientras tomaba la mamadera, al tiempo que no se hallaron signos de violencia.

Los investigadores constataron que Sosa, de 43 años, presenta antecedentes por el deceso de otras dos hijas en 2016, Candela de cinco meses y Jazmín de 11 meses. pero resultó absuelta tras el juicio oral.

El delito de abandono de persona seguido de muerte agravado por el vínculo se encuentra tipificado en los términos de los artículos 106 (primer y tercer párrafo, de acuerdo con el 107, del Código Penal y posee una pena de entre cinco a 15 años de prisión.

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