Abel Pintos le puso broche de oro al multitudinario cierre de la Bienal del Chaco 2026

La Bienal Internacional de Esculturas 2026 terminó el domingo 26 de julio en Resistencia con un histórico y multitudinario recital a cargo de Abel Pintos. Tras diez jornadas intensas de tallado de mármol en vivo, artesanías, coros y chamamé, el reconocido artista nacional brindó un concierto gratuito ante miles de vecinos del Chaco, del Nordeste y de diversos puntos del país.

La presentación fue posible gracias al esfuerzo conjunto de la Fundación Urunday y el respaldo de seis empresas privadas locales.

Una postal histórica para el cierre del evento artístico

La décima y última jornada de la fiesta cultural chaqueña alcanzó su punto máximo a partir de las 21:30, consolidando el impacto del evento a nivel nacional e internacional.

Los hitos de la velada de clausura destaca la convocatoria récord, ya que familias y visitantes de toda la provincia y la región colmaron el predio para presenciar el show de cierre.

El concierto fue el corolario de diez días dedicados al mármol tallado a cielo abierto, premios a artesanos, expresiones chamameceras y coros de pueblos originarios.

Además. se trató de un evento que mantuvo su premisa de ofrecer un espectáculo de primer nivel con acceso libre para toda la comunidad.

Trabajo colectivo y articulación público-privada

La realización del Bienal 2026 sintetiza la filosofía que sostiene desde sus orígenes, combinando el compromiso social con el mecenazgo privado.

La organización resaltó que el show de Abel Pintos se concretó mediante el patrocinio exclusivo de seis firmas comerciales locales, donde la Fundación Urunday ratificó su labor de casi cuarenta años impulsando el arte como un espacio participativo, democrático y de identidad regional.

Por otro lado, se destacó el impacto turístico de la edición 2026, que se despidió reafirmando a Resistencia como la Capital Nacional de las Esculturas y un polo cultural de referencia.