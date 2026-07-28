Un docente y su esposa a juicio tras encontrarse material pedófilo de su hijo

Un docente y su esposa van a juicio en la provincia de Mendoza tras el hallazgo de una tarjeta SD con material pedófilo de su hijo.

La causa inició cuando dos jóvenes encontraron el dispositivo de memoria en la vía pública y al revisarla constataron el contenido, por lo que lo entregaron de forma inmediata a las autoridades.

La causa inició en la ciudad de General Alvear cuando dos chicas caminaban y encontraron la tarjeta SD tirada, por lo que decidieron levantarla y conectarla a una computadora con el objetivo de formatearla. Sin embargo, el materia encontrado las perturbó: dentro de una carpeta denominada “Ultrasecreto” hallaron contenido de abuso sexual infantil.

De manera inmediata llevaron el dispositivo de almacenamiento hasta la Justicia, que comenzó con los análisis correspondientes con el objetivo de saber la identidad del menor y así poder determinar quienes eran los responsables detrás del contenido pedófilo.

Con el avance de la investigación, según indicó el medio MDZ, se constató que los presuntos autores del delito era un docente mendocino y su esposa, quienes fotografiaban a su hijo.

Ante la obtención de dicha información, se ordenó un allanamiento y se detuvo al matrimonio, quienes luego recuperaron la libertad, aunque fueron imputados por el delito de producción y facilitación agravada de material de abuso sexual de niños, niñas y adolescente (Masnna).

El docente también está acusado de upskirting, una práctica ilegal de acoso sexual que consiste en tomar fotos o videos por debajo de la ropa sin el permiso de la persona. En esta ocasión es contra compañeras de trabajo.

En los últimos días el fiscal Javier Giaroli, a cargo de la Secretaría de Delitos Informáticos de la Segunda Circunscripción Judicial, dio por finalizada la pesquisa y elevó el caso a juicio. Ahora, se aguarda a que se fijen las audiencias preliminares y la fecha de cuándo iniciará el debate oral.

Agencia NA



