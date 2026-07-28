El vocero presidencial minimizó la tensión diplomática con Brasil

Tras los insultos de Javier Milei contra su par brasileño Lula da Silva y al juez Alexandre de Moraes, el Gobierno descartó la posibilidad de unas disculpas presidenciales y también aseguró que no están en marcha contactos diplomáticos para reencauzar la relación bilateral.

“Son diferencias ideológicas, son diferencias políticas”, intentó minimizar el vocero Adrián Ravier tras los dichos que provocaron una protesta formal de la Cancillería brasileña y la convocatoria a consultas del embajador en Buenos Aires.

Pese a que fue Milei quien viajó a San Pablo para una actividad con Flavio Bolsonaro y lanzó improperios, el portavoz consideró que “ha habido siempre insultos de ambos lados”.

Insistió en que son solo “diferencias que hay entre los dos mandatarios” y justificó que “los Bolsonaro en Brasil son amigos y colegas” de la línea ideológica de Javier Milei.

Para Ravier, el diferendo “no va a impactar en la parte diplomática”, pese a la aireada reacción de Itamaraty. “La Argentina no ha llevado nunca estas diferencias al plano diplomático y va a seguir en este rumbo”, agregó y dijo que “no es la idea que esto afecte las relaciones comerciales”.

La “campaña antiArgentina”

Durante su conferencia de prensa, el vocero también fue consultado sobre la supuesta “campaña antiArgentina” de la que habló Milei en una entrevista, en la que involucró al gobierno de Brasil, al de México y al Partido Demócrata de los Estados Unidos.

Pese a no ofrecer ninguna evidencia nueva sobre esa versión, el funcionario se limitó a decir que “hay una hipótesis que la izquierda genera esta campaña antiArgentina para romper con la idea de que el modelo argentino logra sacar gente de la pobreza”.

En esa línea, como vocero del gobierno que busca arancelar las universidades para extranjeros y que pretende endurecer las condiciones migratorias, Ravier lanzó que “los argentinos tenemos una manera de tratar al extranjero que es un modelo a seguir”.

El dólar a 1800

El vocero también tuvo que aclarar sus recientes declaraciones, en las que dijo que el valor del dólar podía llegar a los 1800 pesos.

“La expresión que tuve en aquella entrevista fue sacada de contexto”, se justificó y aseguró que su intención fue plantear que “el tipo de cambio real se iba a sostener a octubre de 2027 en los valores actuales en línea con lo que plantea el relevamietno de expectativas de mercado”.

En esa línea, aseguró que “llegamos muy bien” a las elecciones del año que viene, con “tres años de crecimiento económico”.

“Si me preguntarán cuál es el futuro valor del dólar la respuesta es que el tipo de cambio flota y va a estar donde determine la oferta y la demanda”, definió luego.

También habló sobre la discusión de las personas que no llegan a fin de mes y lanzó: “Esperamos que las mejoras salariales promedio superen al IPC y el salario real empieza a mejorar”. “Esperamos que la gente que no llega a fin de mes sea cada vez menos”, completó para plantear luego que “en toda la historia argentina siempre ha habido argentinos que no llegan a fin de mes”.

Milei en cadena nacional

El vocero también se mostró confiado en que Javier Milei logrará la reelección en 2027 y confirmó que el jueves a las 20 el Presidente hablará por cadena nacional para referirse al proyecto de reforma de la Carta Orgánica del Banco Central.

Página 12