El Gobierno anunció un acuerdo con Starlink para llevar internet satelital a escuelas rurales de todo el país

El Gobierno Nacional anunció este martes a través de su vocero Adrián Ravier, un acuerdo entre el Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM) y Starlink para llevar internet satelital de alta velocidad a 6.000 escuelas rurales y establecimientos ubicados en zonas aisladas de la Argentina, con el objetivo de reducir la brecha digital y garantizar el acceso a herramientas tecnológicas para cientos de miles de estudiantes y docentes.

La medida fue oficializada por la Vocería Presidencial, luego de que el presidente Javier Milei la adelantara durante su discurso en la inauguración de la 138° Exposición Rural de Palermo. Damos un paso histórico para reducir la brecha digital en la Argentina, sostuvo el vocero presidencial al presentar la iniciativa.

Según informó el Gobierno, el programa beneficiará tanto a escuelas estatales como a instituciones privadas de cuota cero que actualmente cuentan con una conectividad limitada o directamente no tienen acceso a internet.

La implementación estará a cargo de la Secretaría de Educación del Ministerio de Capital Humano, que trabajará junto con las provincias y los municipios para identificar y georreferenciar los establecimientos que serán incorporados.

El proyecto se desarrollará mediante un esquema de cooperación entre el sector público y el privado. Starlink, la empresa de internet satelital fundada por Elon Musk, aportará 6.000 kits completos de conectividad, que incluyen antenas, equipos, accesorios, logística y dos años de servicio de internet prioritario de ultra baja latencia, con una capacidad de hasta cinco terabytes de consumo por escuela.

De acuerdo con la información oficial, esa contribución representa una inversión cercana a los 10 millones de dólares. Por su parte, el Fondo del Servicio Universal, administrado por ENACOM, destinará alrededor de 12 millones de dólares para financiar el tercer año del servicio, la instalación de los equipos, el soporte técnico y el monitoreo de toda la red, por lo que la inversión total del programa alcanzará aproximadamente los 22 millones de dólares.

Durante la presentación, el vocero presidencial destacó que el objetivo es que ningún estudiante quede aislado por falta de conectividad y remarcó que la iniciativa busca que todos los chicos tengan las mismas oportunidades para aprender, crecer y desarrollar su futuro, sin importar dónde hayan nacido.

En el anuncio, el Gobierno también volvió a destacar el vínculo del presidente Milei con Elon Musk y recordó que el mandatario suele agradecer públicamente al empresario por el desarrollo de Starlink, al considerar que su tecnología permite conectar a internet incluso a los lugares más remotos del país.

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