Mataron a una mujer que trató de defender a su hijo en una entradera

Una mujer murió en la localidad bonaerense de Ezpeleta tras recibir un disparo en medio de un robo dentro de su casa cuando intentaba defender a su hijo, amenazado por los ladrones.



El hecho ocurrió pasada la medianoche en la calle Baradero al 4.500 de esa localidad del partido bonaerense de Quilmes, cuando cuatro hombres armados ingresaron por la parte trasera de una vivienda donde se encontraban Zoraida Suárez Medrano, de 44 años, y uno de sus seis hijos.



En medio de gritos e insultos, los cuatro asaltantes empezaron a reclamar dinero y objetos de valor a la mujer, que se resistió a acceder al pedido. La situación escaló cuando uno de los hombres agarró al chico y amenazó con dispararle.



Al ver a su hijo en peligro, Suárez Medrano comenzó a forcejear con los ladrones y en el medio de empujones y golpes uno de ellos le disparó a la mujer con una escopeta. El balazo ingresó por la axila izquierda, dañando una arteria vital.



Los delincuentes tomaron dos celulares y una bicicleta -el magro botín que obtuvieron- y antes de escaparse arrastraron a la mujer, que perdía abundante sangre por la herida sufrida, hasta la puerta de la vivienda y la abandonaron en la vereda.



Tras un llamado al 911 alertando de lo sucedido, una ambulancia llegó hasta la casa de la calle Baradero y trasladó a la mujer malherida hasta el hospital zonal Iriarte, donde pese a una cirugía de urgencia Suárez Medrano falleció pocas horas después.



Una de las hijas de la mujer se quejó por la demora de la ambulancia en llegar hasta el lugar. "La ambulancia tardó más de 25 minutos en llegar, y mi mamá se estaba desangrando en la vereda. Había seis patrulleros, pero me dijeron que no la podían llevar por no se qué cosa. La dejaron morir, no hicieron nada", dijo la joven según publica el sitio El Inquisidor.

Un hombre mató a su cuñada

El asesinato de una mujer a manos de su cuñado conmocionó a un pequeño poblado rural del departamento de Loreto, en Santiago del Estero. De acuerdo con los investigadores, el hombre le disparó con una escopeta a su familiar, que murió apenas minutos después del ataque.



El episodio ocurrió este jueves a la mañana en la localidad de Kilómetro 88, en los márgenes de la Ruta Provincial N° 6. Según trascendió, la víctima y su atacante habían protagonizado una discusión que terminó cuando el agresor extrajo el arma y efectuó el disparo.



La mujer asesinada fue identificada como Patricia Ibáñez y fue su hija quien aportó los detalles de la fatal agresión transcurrida en el patio de su casa.



De acuerdo con la declaración, ella estaba en el interior de la vivienda cuando escuchó una fuerte detonación. Minutos después, vio que su madre entró casi sin estabilidad, hasta que cayó desplomada al suelo.



De inmediato, la chica fue a pedir ayuda y le dijo a su abuela que "su madre estaba herida". La joven, consigna el sitio de noticias Info Santiago del Estero, aseguró que casi en simultáneo en que su mamá se desplomó, vio que su tío se alejaba con el arma.