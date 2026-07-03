Asesinaron a una adolescente en un cruce entre narcos

Una mujer y su hija fueron víctimas de una guerra entre bandas de narcotraficantes en el límite entre las localidades de González Catán y Virrey del Pino, cerca del kilómetro 35 de la ruta 3, en el partido de La Matanza.



La adolescente, de 14 años, fue asesinada. Su madre, de 50, fue herida de un balazo y está internada en grave estado en el hospital Simplemente Evita. Los familiares y vecinos de la menor asesinada y la mujer herida intentaron incendiar la vivienda del jefe de una de las bandas que se enfrentaron a balazos y que causaron la tragedia.



La policía realizó allanamientos para tratar de apresar a los cinco integrantes de los dos grupos de vendedores de droga que protagonizan la guerra por el territorio para comercializar estupefacientes.



Según fuentes policiales, el trágico episodio ocurrió el jueves por la tarde, cuando dos integrantes de una de las bandas narco llegó a una casa situada en Cabot al 6700, en una camioneta Ford Ecosport blanca y abrieron fuego contra la vivienda en la que, según los vecinos, funcionaba un búnker de venta de drogas. Los narcos que estaban en la casa atacada respondieron la agresión y comenzó el tiroteo.



En ese momento, Blanca Urquiza, de 50 años, y su hija Candela, de 14, caminaban por la vereda y quedaron en medio del fuego cruzado de ambas bandas. Uno de los balazos hirió en la cabeza a Candela y otro de los disparos impactó en el cuello de su madre.



La policías identificó al titular del vehículo y allanaron la casa, situada en Gallego al 800, en González Catán, (foto) donde secuestraron la camioneta usada por dos de los agresores.