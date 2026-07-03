Javier Milei felicitó a Keiko Fujimori y evalúa viajar a Perú para la asunción presidencial

El presidente Javier Milei felicitó a Keiko Fujimori por su victoria en las elecciones de Perú y confirmó que mantuvo una conversación telefónica con la mandataria electa. Además, el Gobierno nacional analiza la posibilidad de que el jefe de Estado viaje a Lima para participar de la ceremonia de asunción prevista para el 28 de julio.

A través de una publicación en X, Milei sostuvo que el diálogo con Fujimori permitió "abrir una nueva etapa" en la relación entre ambos países que “vuelven a encontrarse en el camino de la libertad”. De esa manera, el libertario buscó destacar las coincidencias políticas e ideológicas entre los dos gobiernos.

El mandatario afirmó que comparten la necesidad de impulsar políticas orientadas a la libertad económica, el crecimiento y el combate contra el crimen organizado transnacional. En esa línea, el llamado de Milei se produjo luego de que quedara ratificado el triunfo electoral de Fujimori, tras un escrutinio que se extendió por más de 20 días.

Posible viaje a Lima

Aunque todavía no se enviaron invitaciones oficiales, desde la Casa Rosada indicaron que existen posibilidades de que Milei participe de la asunción presidencial en Perú. La presencia del mandatario buscaría ser un gesto para fortalecer la relación política entre ambos gobiernos.

En ese contexto, también se evalúa una eventual asistencia a la ceremonia de asunción del presidente electo de Colombia, Abelardo De la Espriella, prevista para el 7 de agosto. Para el Gobierno argentino, los recientes resultados electorales en la región reflejan un "cambio de orientación política".

Keiko Fujimori llegó a la presidencia en su cuarto intento electoral. En las tres elecciones anteriores había sido derrotada en los balotajes de 2011, 2016 y 2021.