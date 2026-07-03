El Gobierno eliminó el Ministerio del Interior: Diego Santilli absorbió sus funciones

El Gobierno nacional eliminó el Ministerio del Interior y transfirió todas sus funciones a la Jefatura de Gabinete, a cargo de Diego Santilli. La decisión responde a "razones de gestión” y fue oficializada este jueves mediante un Decreto de Necesidad y Urgencia.

Con la reestructuración, Santilli concentrará las tareas vinculadas a la relación con las provincias y la Ciudad de Buenos Aires. Además, también asumirá la coordinación de asuntos interjurisdiccionales, el régimen electoral, los partidos políticos y las políticas de descentralización y federalización del Estado.

La medida lleva la firma del presidente Javier Milei y de los integrantes del gabinete nacional, entre ellos el propio Santilli, quien esta semana quedó al frente de la Jefatura de Gabinete tras reemplazar a Manuel Adorni, quien renunció en medio de la investigación en su contra por enriquecimiento ilícito.

Las funciones que pasan a la Jefatura

Además de las competencias que tenía el ex Ministerio del Interior, la Jefatura de Gabinete incorporará la supervisión del Registro Nacional de las Personas (Renaper), la coordinación de políticas para las zonas de frontera y el vínculo institucional con gobernadores, municipios y la Ciudad de Buenos Aires.

El decreto también establece que el organismo tendrá intervención en políticas vinculadas al turismo, el ambiente, el deporte, la ciencia y la tecnología, el desarrollo regional, las comunidades indígenas y la ejecución de políticas de carácter federal.

El decreto también creó dos nuevos cargos para asistir a Santilli: un vicejefe de Gabinete (Guillermo Devitt) y un vicejefe de Gabinete del Interior (Gustavo Coria). La norma establece que ambos funcionarios "tendrán jerarquía de secretario" y que el ministro coordinador podrá delegar en ellos facultades vinculadas a su competencia.