Un gobernador quiere poner peajes a los camiones que van a Vaca Muerta

A partir del crecimiento del tráfico de camiones de hasta en un 900% en las rutas de provincias aledañas al yacimiento de Vaca Muerta, el gobernador de La Pampa, Sergio Ziliotto, envió a la Legislatura un proyecto para cobrarle peaje al tránsito pesado.



Se trata de una Tasa Vial que alcanzará únicamente a vehículos pesados de cinco o más ejes. En la provincia sostienen que no alcanzará a los camiones pampeanos y destacan que el proyecto de ley establece que estarán excluidos los camiones con el Impuesto Automotor en La Pampa.



Según los datos de Vialidad de la Provincia de La Pampa que motivaron al gobernador a enviar al proyecto, en una muestra que identifican como "tendencia representativa", señalan por ejemplo el caso de los 80 kilómetros de la Ruta Provincial 13, desde el cruce con la provincial 14 hasta la provincial 143.



Según el Tránsito Medio Diario Anual de 2015 que tomó Vialidad Provincial pasaban 17 camiones. En este 2026, lo hicieron 226, un crecimiento del 998%. Le apuntan a los camiones que transportan la arena que utilizan en Vaca Muerta, que en su mayoría sale de Entre Ríos recorre la provincia de Buenos Aires, La Pampa y de ahí ingresa a Río Negro y a Neuquén.



A estos datos, la provincia le suma el deterioro de las rutas provinciales. Sostienen que los camioneros que transportan arena sortean algunas rutas nacionales porque están rotas y utilizan las provinciales. Aunque no trascendió cuánto le cobrarán a cada camión.



Y establece una coparticipación de la nueva Tasa Vial a los municipios: el 90% irá al nuevo Fondo provincial de Conservación Vial y el 10% restante lo redistribuirán entre los Municipios, con afectación específica.