La Justicia estadounidense inicia audiencias testimoniales en la investigación por presunta corrupción de la AFA

La AFA atraviesa una instancia judicial clave en Estados Unidos, donde un Gran Jurado de la Corte Federal del Sur de Florida evaluará pruebas reunidas durante una investigación preliminar por corrupción. El proceso analiza presuntos movimientos de fondos entre la entidad dirigida por Claudio "Chiqui" Tapia y la empresa TourProdEnter, vinculada al empresario Javier Faroni.

El tribunal estadounidense convocó para este jueves a un testigo que será relevante para la investigación. Además, revisará documentación reunida durante once meses de trabajo reservado.

Según fuentes judiciales, el procedimiento podría avanzar hacia la apertura de un expediente penal si se considera que existen elementos suficientes. La eventual causa alcanzaría al presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, y al tesorero Pablo Toviggino.

La documentación que analiza la Justicia

El caso contempla el análisis de registros contables, contratos, correos electrónicos y movimientos bancarios relacionados con TourProdEnter. También se investigan comunicaciones entre Toviggino, Faroni y Diego Adrián Lucero, mencionado en el expediente como presunto testaferro.

Por el momento, desde la AFA negaron que Leandro Petersen, gerente de Comercialización y Marketing, sea la persona citada a declarar en Miami. Sin embargo, fuentes judiciales sostienen que su nombre figura y contempla la entrega inmediata de la documentación contable e institucional.

La investigación en Estados Unidos surgió a partir de una disputa en el fuero comercial impulsada por el agente Fifa, Guillermo Tofoni. El conflicto está relacionado con la comercialización de partidos amistosos de la Selección argentina.

De esta manera, Michael Berger, representante de la Fiscalía Federal del Distrito Sur de Florida, y Patrick Gushue, desde el Departamento de Justicia, quieren determinar si Tapia. Toviggino, Lucero y Faroni cometieron delitos bajo la normas penales de Estados Unidos.

En esta etapa del proceso, Tapia y Toviggino no están formalmente imputados en una causa penal. Ahora, la Justicia estadounidense deberá determinar si los elementos reunidos permiten iniciar nuevas actuaciones.

Con información de Infobae.