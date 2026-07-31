Avanzan los preparativos para la visita del Papa

El presidente Javier Milei recibió en la Casa Rosada al nuevo nuncio apostólico, monseñor Michael Wallace Banach, quien le presentó sus cartas credenciales. Con este acto, el embajador de la Santa Sede en la Argentina quedó formalmente acreditado como jefe de la misión diplomática en Buenos Aires.



La presentación del nuncio apostólico tuvo lugar en momentos en que la Iglesia y la Casa Rosada trabajan en la organización del viaje al país del papa León XIV, con las visitas de avanzada de representantes de la Santa Sede para recorrer puntos estratégicos y los desplazamientos que se prevé que haga el pontífice.



Semanas atrás se realizó el primer desembarco de emisarios de la Santa Sede para recorrer los distintos puntos por los que se moverá el pontífice y para fines de agosto se espera la segunda misión del Vaticano.



También presentaron sus cartas credenciales al primer mandatario losembajadores de Alemania, Catalina Cullas, y de Corea del Sur, Lee Ghong Hwa.



