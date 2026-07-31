Santilli pidió que Villarruel renuncie por sus constantes ataques contra Milei

El jefe de Gabinete, Diego Santilli, criticó duramente este viernes a la vicepresidenta Victoria Villarruel y le pidió que renuncie por sus constantes ataques contra el presidente Javier Milei.



En este sentido, Santilli afirmó: "Me parece una barbaridad lo de Villarruel, un disparate, una falta de sentido común. Y sobre todo contra un presidente que agarró un país devastado. Me parece una falta de respeto, y unos agravios impropios de una persona que acompañó al Presidente en la fórmula".



En diálogo con Radio Mitre, agregó: "Estoy en total desacuerdo con Villarruel, y no entiendo por qué hace lo que hace en vez de apoyar a un gobierno para sacar al país adelante. Siempre poniendo palos en la rueda, si no está de acuerdo que dé un paso al costado entonces, que arme su proyecto y que compita. ¿Cuál es la razón de estar en un lugar en el cual vos creés que no tenés que estar?".



El jueves, en medio de un intercambio de chicanas, insultos y acusaciones con la diputada libertaria Lilia Lemoine, la vicepresidenta volvió a utilizar su cuenta de X para atacar indirectamente al Presidente.



"Me preocupa profundamente que el presidente de la Nación replique insensateces e inventos", escribió en respuesta a un comentario que le había dejado un usuario de la red social: "Tengo genuina preocupación por su estado y por las persecuciones imaginarias que replica en Argentina y el exterior", agregó la vice.



Por otro lado, Santilli también se refirió al DNU que se conoció la víspera, que endurece las reglas migratorias y permitirá expulsar extranjeros que expresen mensajes de odio contra argentinos.



"Si hay algo que no somos, y con lo que no tenemos nada que ver, es con el racismo. Respetamos los credos, respetamos las religiones, los pensamientos diferentes, lo social. Argentina nació como un país de inmigrantes que vinieron a construir un futuro para ellos y para sus familias", dijo el funcionario.



"Lo que no vinieron es a construir odio, violencia, destrucción de los símbolos patrios. Entonces, todo aquel que entre en esa discusión sobre odio a nuestro pais, violencia, le puede ser revocada su residencia precaria o bien definitiva", agregó.

Desarmaron el Coro de Niños

Por último, sobre el decreto que se conoció también el jueves en el que se anunció la disolución del Coro Nacional de Niños, el jefe de Gabinete dijo que "en principio no era esa la decisión, no es el concepto final", aunque no dejó claro si el coro seguirá funcionando o no y afirmó que lo anunciado tiene que ver con la manera en que los coreutas reciben una ayuda económica del Estado.



"Lo que pasa con la nueva legislación laboral es que no se puede tener menores de edad cobrando del Estado. Hay que buscar un mecanismo diferenciador, distinto, para que el subsidio, la beca llegue de otra manera a los jóvenes que forman parte del Coro de Niños"", intentó explicar Santilli.