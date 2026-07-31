Se intensifica El Niño: la ONU advirtió cómo impactará en el país

La Organización Meteorológica Mundial (OMM), organismo especializado de la ONU, alertó que el fenómeno de El Niño continuará ganando fuerza entre agosto y octubre de 2026. Según los expertos, este proceso incrementará la posibilidad de que se registren temperaturas por encima de los valores habituales en extensas zonas del planeta y modificará de forma significativa los patrones de precipitación.



El boletín climático estacional de la Organización Meteorológica Mundial (OMM) subraya que el impacto de El Niño no se limitará únicamente al aumento de las temperaturas. En el apartado de precipitaciones, el informe proyecta condiciones más húmedas de lo habitual en el sur de Europa y en el sudeste de Sudamérica, mientras que el noroeste de Sudamérica y el norte de Europa enfrentarían un escenario caracterizado por mayor sequía.



Según la Organización Meteorológica Mundial (OMM), la intensificación de El Niño tendrá efectos directos sobre el clima de Argentina durante los próximos meses. El organismo proyecta condiciones más húmedas de lo habitual en el sudeste de Sudamérica, una región que incluye a gran parte del territorio argentino. Esta situación podría traducirse en lluvias por encima del promedio, lo que eleva la probabilidad de inundaciones y crecidas de ríos en zonas agrícolas, urbanas y rurales.



Además, la OMM identifica a Argentina entre los países que enfrentarán temperaturas superiores a los valores normales. El fenómeno, asociado con océanos excepcionalmente cálidos, puede derivar en oleadas de calor y aumentar la frecuencia de eventos climáticos extremos. Estos cambios representan un desafío para sectores sensibles como la agricultura, la gestión del agua y la salud pública, especialmente en comunidades vulnerables.



La combinación de lluvias intensas y altas temperaturas exige una mayor preparación y monitoreo por parte de autoridades y población, para reducir el impacto de posibles emergencias climáticas en todo el país.

Advertencia

Al difundirse los datos, el secretario general de las Naciones Unidas, António Guterres, advirtió: “El Niño ya no está a la vuelta de la esquina, sino que ha entrado en casa y ha subido la calefacción. Y esto es solo el calentamiento”.



El experto enfatizó que el actual episodio de El Niño se encuentra intensificándose, agravando la situación de un planeta afectado por olas de calor extremo, incendios forestales de gran escala y océanos con temperaturas sin precedentes.



El jefe de la ONU también señaló que “los combustibles fósiles están avivando las llamas de esta crisis” y alertó sobre los riesgos de continuar con el uso de carbón, petróleo y gas, advirtiendo que esto solo conducirá a un futuro aún más inflamable.



Por su parte, la secretaria general de la OMM, Celeste Saulo, subrayó que el simple monitoreo del fenómeno no es suficiente para evitar daños.



“Los pronósticos por sí solos no evitan los peligros; eso solo pueden hacerlo las personas”, explicó.