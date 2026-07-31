Denunciaron a un ex participante de Gran Hermano por abusar de una menor

En las últimas horas, la prima menor de Thiago Medina denunció al ex participante de Gran Hermano de haberla abusado sexualmente hace siete años, cuando ella tenía 12 y el 17. El episodio, que ya investiga la Justicia, habría ocurrido en la casa de la presunta víctima, quien se había quedado al cuidado de su hermano y el ahora acusado.



La denuncia fue radicada en el Centro de la Mujer y la Familia de la localidad bonaerense de Virrey del Pino y contiene fuertes detalles de la situación. La joven relató que todo ocurrió cuando ella estaba en su cama. De acuerdo a la presentación judicial, Thiago habría ingresado a la habitación, levantó el acolchado, se acostó a su lado y empezó a tocarle sus partes íntimas.



En ese momento, la joven, que por entonces era una niña, se empezó a ofuscar. Y al ver la situación, el ex GH acusado le habría advertido: “Si lo contás se va a armar un gran lío familiar”.



La denunciante aseguró que el episodio se mantuvo en secreto durante mucho tiempo, hasta que hace tres años su familia se enteró de lo ocurrido e increpó a la familia de Thiago Medina. En este contexto, las dos partes llegaron a un consenso: que la situación no saldría del entorno familiar.



Así fue hasta este jueves, cuando la denunciante contó que una de sus primas y hermana de Thiago comenzó a contar lo ocurrido.