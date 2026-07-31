Inquietantes hallazgos en la detención de un argentino en Paraguay

“Me tomaron de boludo”, fue la respuesta de Ariel Fernando Morán, un argentino de 55 años, cuando la policía paraguaya lo detuvo junto a una adolescente de 17 años que llevaba 48 horas desaparecida de su hogar. El allanamiento posterior a su vivienda en San Bernardino, a 50 kilómetros de Asunción, anuló esa versión. En el operativo, los agentes secuestraron computadoras con equipos para filmaciones, juguetes sexuales, jeringas y varias prendas de vestir de talles pequeños, dos de ellas con aparentes manchas de sangre. Todo el material fue incautado y será sometido a distintas pericias.



Morán fue imputado por coacción grave y violación de la patria potestad y posesión de drogas. Además se solicitó su prisión preventiva por peligro de fuga, ya que no tiene arraigo en Paraguay.



La historia comenzó el viernes 24 de julio, cuando la adolescente —oriunda de Santaní, en el interior del país— llegó a Asunción junto a dos amigas para visitar una exposición rural. Al verlas, Morán se acercó al grupo y las invitó a salir. Las amigas rechazaron la propuesta, pero la menor aceptó una cena y se fue con él. “Fuimos a comer una milanesa a un puestito y después la llevé al parque de diversiones a andar en una rueda”, detalló el detenido en declaraciones a la prensa. “Me dijo que tenía 19 años y estudiaba Ingeniería Comercial”, se justificó. Según la reconstrucción, Morán le quitó el teléfono a la joven e impidió que se contactara con su entorno.