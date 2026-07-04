Pruebas Aprender: cuatro provincias tuvieron los mejores resultados

La Ciudad de Buenos Aires, Córdoba, Chubut y Tierra del Fuego obtuvieron los mejores desempeños del país en Lengua en las pruebas Aprender 2025, mientras que la Ciudad de Buenos Aires, Formosa y Córdoba encabezaron los resultados en Matemática. Los datos surgen del informe nacional difundido por el Ministerio de Capital Humano, que además confirmó una mejora respecto de la evaluación de 2023 en ambas áreas y mostró diferencias entre provincias, sectores de gestión, niveles socioeconómicos y ámbitos de escolaridad.



La evaluación se tomó de manera censal en noviembre de 2025 a estudiantes de sexto grado de primaria de todo el país. Participaron 19.414 escuelas, equivalentes al 95% de los establecimientos previstos, y respondieron la prueba 631.366 alumnos, el 84% de la matrícula contemplada. Según el informe, se trata del mayor nivel de participación registrado desde que Aprender comenzó a aplicarse con este formato en 2016.



Las pruebas evaluaron los aprendizajes en Lengua y Matemática e incluyeron cuestionarios destinados a estudiantes, docentes y equipos directivos para relevar las condiciones en las que se desarrollan los aprendizajes. El grupo evaluado comenzó primer grado en 2020, en plena pandemia de Covid-19, por lo que atravesó los primeros años de escolaridad con interrupciones de la presencialidad y completó la primaria durante el proceso de recuperación de las clases presenciales.



El propio informe del Ministerio de Capital Humano señala que esa trayectoria constituye un elemento relevante para interpretar los resultados, aunque aclara que los desempeños observados no pueden atribuirse a una única política educativa ni a un solo factor.



En Lengua, el 76,9% de los estudiantes alcanzó niveles de desempeño satisfactorio o avanzado. Del total evaluado, el 44,1% se ubicó en el nivel satisfactorio y el 32,8% en el avanzado, mientras que el 18,2% obtuvo un desempeño básico y el 4,9% quedó por debajo del nivel básico, el porcentaje más bajo registrado desde el Operativo Nacional de Evaluación (ONE) de 2013.



En Matemática, el 55% alcanzó niveles satisfactorio o avanzado: el 39,9% quedó en el nivel satisfactorio y el 15,1% en el avanzado; el 24,8% obtuvo un desempeño básico y el 20,2% permaneció por debajo del nivel básico.



La mejora, sin embargo, no fue uniforme entre las jurisdicciones. En Lengua, los puntajes promedio más altos correspondieron a la Ciudad de Buenos Aires, Córdoba, Chubut y Tierra del Fuego, mientras que Misiones, Santiago del Estero, Tucumán, Catamarca y Chaco registraron los desempeños más bajos.