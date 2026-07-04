Alerta por frío extremo en diversos puntos del país

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió alertas naranjas y amarillas por frío extremo, vientos, Zonda y nevadas para este sábado 4 de julio. Según precisó el organismo dependiente del Ministerio de Defensa, habrá 21 provincias afectadas y las temperaturas que se esperan en algunos distritos podrían implicar “efecto moderado a alto en la salud”.



La alerta naranja por frío extremo rige en un sector del este de la provincia de Buenos Aires y una zona del sur de Córdoba. Sobre este nivel de advertencia es que el SMN indicó el impacto que puede generar en la salud y señaló que puede afectar especialmente para las personas que formen parte de grupos de riesgo..



La alerta amarilla por frío extremo alcanzará a la ciudad de Buenos Aires, el resto de la provincia de Buenos Aires, el sudeste de Chubut, La Pampa, el noroeste de Neuquén, Mendoza, San Luis, el resto de Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, Corrientes, Misiones, San Juan, La Rioja, Catamarca, Tucumán, Santiago del Estero, Chaco, Formosa, Salta y el este de Jujuy.



Según el SMN, este nivel implica un “efecto leve a moderado en la salud” y prevé temperaturas que “pueden ser peligrosas, sobre todo para los grupos de riesgo, como niños y niñas, personas mayores de 65 años y personas con enfermedades crónicas”.



La alerta amarilla por vientos regirá en el oeste de Jujuy, el oeste de Salta, el oeste de Catamarca, una pequeña zona del noroeste de Tucumán, el oeste de La Rioja, el oeste de San Juan y el noroeste de Mendoza. El organismo indicó que el área de alta cordillera será afectada por vientos del noroeste con velocidades de entre 60 y 80 kilómetros por hora, con ráfagas de 120 km por hora.